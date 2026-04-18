NOVA ALTERNATIVA
Cannabis medicinal tem alta procura por brasileiros; saiba o motivo
Os brasileiros estão buscando adquirir o medicamento
A cannabis medicinal tem ganhado força entre os brasileiros nos últimos meses. De acordo com dados divulgados pela pesquisa Blis Data 2026, homens e mulheres têm buscado adquirir o medicamento derivado da maconha.
A principal motivação são os problemas relacionados diretamente à saúde mental, principalmente o estresse recorrente em ambientes de trabalho e em atividades comuns do dia a dia.
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Ao todo, cerca de 50% das pessoas que acessaram a plataforma Blis, uma healthtech que conecta pacientes e médicos especializados em receitar cannabis medicinal, buscaram o remédio para tratar problemas de ansiedade, estresse e burnout.
Entre os homens de 26 e 45 anos a procura é ainda maior, representando a maioria dos números apresentados no relatório final. A média de idade dos pacientes chega a marca de 40,5 anos.
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