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TEA

Abril Azul: shopping promove ação de conscientização sobre o autismo

Parceria com o Espaço Terapêutico Cognos oferece palestras, orientações e recreação infantil gratuita neste sábado

Redação
Por Redação

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Ação acontece no Shopping Estrada do Coco
Ação acontece no Shopping Estrada do Coco -

Em apoio ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Shopping Estrada do Coco, em parceria com o Espaço Terapêutico Cognos, realiza uma ação especial voltada à inclusão e ao acolhimento. O evento, que acontece no dia 18 de abril a partir das 15h, visa fortalecer a rede de apoio a famílias e pessoas neurodivergentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informação e diagnóstico precoce

A programação destaca a importância do diálogo técnico e humano. Especialistas do Espaço Cognos conduzirão uma palestra focada na relevância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado para garantir o desenvolvimento e a autonomia de pessoas com TEA. O objetivo é desmistificar conceitos e promover uma sociedade mais empática e informada.

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Acolhimento e diversão

Para garantir que a tarde seja de interação para todos, o evento contará com recreação infantil comandada pela animadora Tia Leide. A proposta é criar um ambiente seguro e divertido onde crianças e famílias possam interagir e trocar experiências, reforçando o compromisso com o respeito à diversidade.

Serviço:

  • O quê: Ação Abril Azul (Conscientização sobre Autismo)
  • Onde: Shopping Estrada do Coco
  • Quando: 18 de abril (sábado), a partir das 15h
  • Quanto: Entrada gratuita

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