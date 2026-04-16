TEA
Abril Azul: shopping promove ação de conscientização sobre o autismo
Parceria com o Espaço Terapêutico Cognos oferece palestras, orientações e recreação infantil gratuita neste sábado
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Em apoio ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Shopping Estrada do Coco, em parceria com o Espaço Terapêutico Cognos, realiza uma ação especial voltada à inclusão e ao acolhimento. O evento, que acontece no dia 18 de abril a partir das 15h, visa fortalecer a rede de apoio a famílias e pessoas neurodivergentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Informação e diagnóstico precoce
A programação destaca a importância do diálogo técnico e humano. Especialistas do Espaço Cognos conduzirão uma palestra focada na relevância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado para garantir o desenvolvimento e a autonomia de pessoas com TEA. O objetivo é desmistificar conceitos e promover uma sociedade mais empática e informada.
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Acolhimento e diversão
Para garantir que a tarde seja de interação para todos, o evento contará com recreação infantil comandada pela animadora Tia Leide. A proposta é criar um ambiente seguro e divertido onde crianças e famílias possam interagir e trocar experiências, reforçando o compromisso com o respeito à diversidade.
Serviço:
- O quê: Ação Abril Azul (Conscientização sobre Autismo)
- Onde: Shopping Estrada do Coco
- Quando: 18 de abril (sábado), a partir das 15h
- Quanto: Entrada gratuita
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