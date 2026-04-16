Abril Azul: shopping promove ação de conscientização sobre o autismo

Ação acontece no Shopping Estrada do Coco - Foto: Divulgação

Em apoio ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Shopping Estrada do Coco, em parceria com o Espaço Terapêutico Cognos, realiza uma ação especial voltada à inclusão e ao acolhimento. O evento, que acontece no dia 18 de abril a partir das 15h, visa fortalecer a rede de apoio a famílias e pessoas neurodivergentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informação e diagnóstico precoce

A programação destaca a importância do diálogo técnico e humano. Especialistas do Espaço Cognos conduzirão uma palestra focada na relevância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado para garantir o desenvolvimento e a autonomia de pessoas com TEA. O objetivo é desmistificar conceitos e promover uma sociedade mais empática e informada.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acolhimento e diversão

Para garantir que a tarde seja de interação para todos, o evento contará com recreação infantil comandada pela animadora Tia Leide. A proposta é criar um ambiente seguro e divertido onde crianças e famílias possam interagir e trocar experiências, reforçando o compromisso com o respeito à diversidade.

Serviço: