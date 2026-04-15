Planserv combate "desertos assistenciais" com foco em cidades-polo e telemedicina

Segundo Planserv, até 80% dos casos são resolvidos pelo médico via telefone - Foto: Reprodução/Freepik

Além da sua reestruturação, o Planserv colocou também como um de seus pilares centrais, nesta nova fase, a interiorização do atendimento. Reconhecendo a extensão territorial da Bahia e a carência de infraestrutura em algumas zonas do estado, a coordenação do plano iniciou um movimento para ocupar "desertos assistenciais" por meio da consolidação de cidades-polo.

O objetivo é garantir que o servidor não precise se deslocar até Salvador, por exemplo, para acessar serviços básicos de alta complexidade, como UTIs e exames de imagem.

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Cidades-Polo: o mapa da saúde

A estratégia inicial concentra esforços em três macrorregiões com alta demanda de beneficiários. O mapeamento já apresenta operações estruturadas em:

Oeste : Barreiras (operação plena).

: Barreiras (operação plena). Norte : Paulo Afonso (consolidação da rede).

: Paulo Afonso (consolidação da rede). Extremo-sul : Eunápolis e Teixeira de Freitas, com avanços recentes em Porto Seguro.

Prioridades

Em entrevista ao grupo A Tarde, o coordenador-geral do Planserv, Luiz Eduardo Perez, detalhou que a estratégia inicial foca em três macrorregiões que concentram grandes contingentes de beneficiários: o extremo-sul, o norte e o oeste baiano.

"Elegemos essas três grandes regiões onde temos polos com uma quantidade mínima de atenção à saúde, como hospitais com UTI, emergências, ambulatórios especializados, laboratórios de análises clínicas e de imagem", explicou Perez.

Telemedicina

Outro braço da reestruturação do Planserv é a consolidação da telemedicina. Para a gestão, a ferramenta deixou de ser uma alternativa de crise para se tornar um método de triagem e tratamento, capaz de resolver a maioria das demandas sem que o paciente precise sair de casa.

Luiz Eduardo Perez afirmou que o modelo é especialmente eficaz para famílias e para quem reside em cidades com escassez de especialistas.

"Hoje você tem a possibilidade de ser atendido como num pronto atendimento. Um médico resolve 70% a 80% dos casos via telefone. Isso evita que o servidor se exponha a ambientes hospitalares e infecções desnecessárias por dúvidas que podem ser sanadas à distância", pontuou.

Especialidades e validade digital

Além do atendimento de urgência, o plano tem expandido as terapias online — com destaque para a psicoterapia — e consultas com especialistas que possuem agendas saturadas no modelo presencial.

O coordenador reforça que o processo é totalmente integrado ao sistema de saúde nacional.

"O médico faz a prescrição e a envia por e-mail com toda a segurança. Essa receita é reconhecida oficialmente pelas drogarias e pelo Ministério da Saúde. Para cidades que não têm nada, a telemedicina resolve o problema de forma rápida e simples", finalizou Perez.

*Com informações do repórter Divo Araújo