CLÍNICA HOLISTE
Clínica leva modelo inovador de internação psiquiátrica a congresso internacional
Apresentação será conduzida pela médica psiquiatra Fabiana Nery
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A Clínica Holiste, referência em psiquiatria no Brasil, será uma das representantes brasileiras no I Congresso Internacional Einstein de Psiquiatria, Saúde Mental e Bem-estar, que acontece entre os dias 16 e 18 de abril de 2026, em São Paulo.
A apresentação será conduzida pela médica psiquiatra Fabiana Nery, que representará a clínica no segundo dia do congresso, em 17 de abril, às 13h. No evento, a especialista abordará uma perspectiva inovadora sobre a internação psiquiátrica durante a palestra intitulada “Internação Psiquiátrica: fim da linha ou início da solução? A revolução silenciosa do cuidado personalizado”.
Entenda o tema
A proposta da apresentação da Clínica Holiste é discutir a transformação do modelo de internação, que deixou de ser visto como isolamento definitivo para se tornar uma estratégia pontual de estabilização clínica e reintegração social.
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Em meio aos conceitos da Medicina Personalizada, a Holiste apresenta sua experiência com o Plano Terapêutico Individual (PTI), metodologia que leva em consideração as necessidades específicas de cada paciente durante a internação.
Evento internacional
O evento contará com a presença de especialistas do Brasil e do exterior em um formato híbrido, com debates sobre diagnóstico, tratamento e bem-estar em saúde mental. A iniciativa busca estimular a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos da área.
Além de Fabiana Nery, outros profissionais da Clínica Holiste também devem participar do congresso, incluindo lideranças médicas, equipes de enfermagem e coordenadores de programas assistenciais, reforçando a atuação multidisciplinar da instituição.
Veja os especialistas da Clínica Holiste que estarão no Congresso:
- Dr. Luiz Fernando Pedroso, diretor clínico;
- Ueliton Pereira Filho, diretor técnico e psicólogo;
- Isabel Castelo Branco e Caroline Severo, coordenadoras da Residência Terapêutica;
- Lívia Brandão, coordenadora do Hospital Dia;
- Dr. Kayo Barbosa, psiquiatra e coordenador do Programa de Medicina do Sono com Intervenção Psiquiátrica;
- Dr. Leonardo Araújo, médico psiquiatra;
- Danielle Miranda, gerente de Enfermagem;
- Raiana de Almeida, coordenadora da Enfermagem e dos cuidadores da Holiste Psiquiatria.
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