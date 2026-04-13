Clínica leva modelo inovador de internação psiquiátrica a congresso internacional

Clínica Holiste - Foto: Reprodução/Google Maps

A Clínica Holiste, referência em psiquiatria no Brasil, será uma das representantes brasileiras no I Congresso Internacional Einstein de Psiquiatria, Saúde Mental e Bem-estar, que acontece entre os dias 16 e 18 de abril de 2026, em São Paulo.

A apresentação será conduzida pela médica psiquiatra Fabiana Nery, que representará a clínica no segundo dia do congresso, em 17 de abril, às 13h. No evento, a especialista abordará uma perspectiva inovadora sobre a internação psiquiátrica durante a palestra intitulada “Internação Psiquiátrica: fim da linha ou início da solução? A revolução silenciosa do cuidado personalizado”.

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Psiquiatra Fabiana Nery | Foto: Divulgação

Entenda o tema

A proposta da apresentação da Clínica Holiste é discutir a transformação do modelo de internação, que deixou de ser visto como isolamento definitivo para se tornar uma estratégia pontual de estabilização clínica e reintegração social.

Em meio aos conceitos da Medicina Personalizada, a Holiste apresenta sua experiência com o Plano Terapêutico Individual (PTI), metodologia que leva em consideração as necessidades específicas de cada paciente durante a internação.

Evento internacional

O evento contará com a presença de especialistas do Brasil e do exterior em um formato híbrido, com debates sobre diagnóstico, tratamento e bem-estar em saúde mental. A iniciativa busca estimular a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos da área.

Além de Fabiana Nery, outros profissionais da Clínica Holiste também devem participar do congresso, incluindo lideranças médicas, equipes de enfermagem e coordenadores de programas assistenciais, reforçando a atuação multidisciplinar da instituição.

Veja os especialistas da Clínica Holiste que estarão no Congresso: