Lote de Mounjaro tem comercialização proibida no Brasil

Siga o A TARDE no Google

O medicamento foi retirado de circulação - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de um lote do medicamento Mounjaro, utilizado popularmente para emagrecimento. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 13, através do Diário Oficial.

O lote em questão é o D719674C, do medicamento Mounjaro® KwikPen 15 mg, de responsabilidade da empresa 60.713.142 Juliana Salzano Di Bacco. Ele teria apresentado uma caneta com rótulo falsificado e informações divergentes dos registros da empresa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O remédio foi apreendido por agente do órgão e teve seu armazenamento, comercialização, distribuição, importação e uso proibidos, devido a adulteração do produto.

Pronunciamento Mounjaro

Responsável pela fabricação e registro do Mounjaro no Brasil, a empresa Eli Lilly do Brasil Ltda. enviou um comunicado à Anvisa sobre a apreensão dos produtos falsificados.

Em nota, eles alegaram ao órgão que a embalagem do medicamento possui um lote válido, porém ele é destinado a outros países, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar.