Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROIBIDO

Lote de Mounjaro tem comercialização proibida no Brasil

O medicamento também teve seu uso e armazenamento proibidos

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O medicamento foi retirado de circulação
O medicamento foi retirado de circulação -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de um lote do medicamento Mounjaro, utilizado popularmente para emagrecimento. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 13, através do Diário Oficial.

O lote em questão é o D719674C, do medicamento Mounjaro® KwikPen 15 mg, de responsabilidade da empresa 60.713.142 Juliana Salzano Di Bacco. Ele teria apresentado uma caneta com rótulo falsificado e informações divergentes dos registros da empresa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O remédio foi apreendido por agente do órgão e teve seu armazenamento, comercialização, distribuição, importação e uso proibidos, devido a adulteração do produto.

Leia Também:

Por que 21 de abril virou feriado nacional? Entenda o papel de Tiradentes
Em sabatina para o TCU, Elmar critica interferência no Legislativo
Uber vai monitorar como motociclistas afiliados estão dirigindo

Pronunciamento Mounjaro

Responsável pela fabricação e registro do Mounjaro no Brasil, a empresa Eli Lilly do Brasil Ltda. enviou um comunicado à Anvisa sobre a apreensão dos produtos falsificados.

Em nota, eles alegaram ao órgão que a embalagem do medicamento possui um lote válido, porém ele é destinado a outros países, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa medicamento Mounjaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O medicamento foi retirado de circulação
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

O medicamento foi retirado de circulação
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

O medicamento foi retirado de circulação
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

O medicamento foi retirado de circulação
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x