Nova pílula contra HIV supera tratamento atual da doença

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O remédio está em fase de testes - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma pílula contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) surpreendeu pesquisadores de um ensaio clínico internacional publicado em fevereiro na revista The Lancet. O medicamento apresentou efeito igual ou superior ao tratamento atual da doença.

Combinando doravirina e islatravir em um único comprimido diário, o remédio mantém a carga viral indetectável no paciente. Esse estágio garante que a doença seja controlada e intransmissível para outras pessoas.

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Quanto menor a carga viral, menos o paciente sente os sintomas da doença, que costumam adoecer o organismo de forma rápida. A transmissão também é quase nula, fazendo com que a pessoa conviva normalmente com a doença.

Vantagens do novo remédio

A principal vantagem da nova pílula comparada aos outros tratamentos é sua dose única. Os pacientes que costumavam tomar cerca de três comprimidos para combater os efeitos da doença poderão tomar apenas um, reduzindo o risco de esquecimento e aumentando a eficácia do produto.

Entretanto, o medicamento ainda está em fase de testes e não tem previsão para ser liberado oficialmente. Ele deverá ser utilizado em fase populacional ampla, onde os efeitos colaterais poderão ser vistos com precisão.