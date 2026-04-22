Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Suplemento entra na mira da Anvisa após danos ao fígado; veja novas regras

Decidão surge após alertas sobre um risco de inflamação

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Suplementos alimentares à base de cúrcuma
Suplementos alimentares à base de cúrcuma -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou novas regras para suplementos alimentares à base de cúrcuma no Brasil. A medida, divulgada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 22, surge após alertas sobre um risco raro de inflamação e danos ao fígado associados ao consumo desses produtos.

A regulamentação passa a definir limites obrigatórios para a ingestão diária dos compostos derivados da cúrcuma em adultos. Os suplementos deverão conter, no mínimo, 80 mg de curcuminoides por dia, com teto de 130 mg de curcumina e até 120 mg de tetraidrocurcuminoides.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, os rótulos deverão trazer advertências claras, informando que o uso não é indicado para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com problemas hepáticos, biliares ou úlceras gástricas.

As empresas terão um prazo de seis meses para adequar fórmulas e embalagens às novas exigências. Durante esse período de transição, a comercialização seguirá permitida, desde que as informações de alerta estejam disponíveis ao consumidor, inclusive por canais digitais.

A decisão foi motivada por avaliações internacionais que identificaram casos suspeitos de toxicidade hepática relacionados ao consumo de suplementos concentrados de cúrcuma. Países como França, Canadá, Itália e Austrália já haviam emitido comunicados semelhantes após registros de efeitos adversos, incluindo episódios de hepatite.

Leia Também:

UTI neonatal é fechada após morte de recém-nascido por superbactéria
Governo aprova lei que impede venda de cigarro a nascidos após 2009
Nova pílula contra HIV supera tratamento atual da doença

Segundo a Anvisa, o principal fator de risco está em formulações que aumentam a absorção da curcumina, o composto ativo da cúrcuma, elevando a quantidade processada pelo organismo.

A agência ressalta que a medida não afeta o uso da cúrcuma na alimentação. Quando utilizada como tempero, em quantidades usuais, a substância é considerada segura. As novas regras se aplicam exclusivamente aos suplementos, que concentram doses mais elevadas do composto ativo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Saúde suplemento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suplementos alimentares à base de cúrcuma
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Suplementos alimentares à base de cúrcuma
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Suplementos alimentares à base de cúrcuma
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Suplementos alimentares à base de cúrcuma
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x