SAÚDE
Suplemento entra na mira da Anvisa após danos ao fígado; veja novas regras
Decidão surge após alertas sobre um risco de inflamação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou novas regras para suplementos alimentares à base de cúrcuma no Brasil. A medida, divulgada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 22, surge após alertas sobre um risco raro de inflamação e danos ao fígado associados ao consumo desses produtos.
A regulamentação passa a definir limites obrigatórios para a ingestão diária dos compostos derivados da cúrcuma em adultos. Os suplementos deverão conter, no mínimo, 80 mg de curcuminoides por dia, com teto de 130 mg de curcumina e até 120 mg de tetraidrocurcuminoides.
Além disso, os rótulos deverão trazer advertências claras, informando que o uso não é indicado para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com problemas hepáticos, biliares ou úlceras gástricas.
As empresas terão um prazo de seis meses para adequar fórmulas e embalagens às novas exigências. Durante esse período de transição, a comercialização seguirá permitida, desde que as informações de alerta estejam disponíveis ao consumidor, inclusive por canais digitais.
A decisão foi motivada por avaliações internacionais que identificaram casos suspeitos de toxicidade hepática relacionados ao consumo de suplementos concentrados de cúrcuma. Países como França, Canadá, Itália e Austrália já haviam emitido comunicados semelhantes após registros de efeitos adversos, incluindo episódios de hepatite.
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Segundo a Anvisa, o principal fator de risco está em formulações que aumentam a absorção da curcumina, o composto ativo da cúrcuma, elevando a quantidade processada pelo organismo.
A agência ressalta que a medida não afeta o uso da cúrcuma na alimentação. Quando utilizada como tempero, em quantidades usuais, a substância é considerada segura. As novas regras se aplicam exclusivamente aos suplementos, que concentram doses mais elevadas do composto ativo.
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