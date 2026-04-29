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TRATAMENTO

Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro para jovens

Projeto foca em crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 e obesidade; proposta segue para segunda votação na Casa

Jair Mendonça Jr
Por

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Mounjaro
Mounjaro - Foto: Reprodução internet

A Câmara Municipal de Feira de Santana deu o primeiro passo para incluir o Mounjaro (tirzepatida), um dos medicamentos mais modernos do mundo para controle metabólico, na rede pública de saúde.

O Projeto de Lei, aprovado em primeira votação nesta terça-feira, 28, prevê a distribuição gratuita da substância para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade em crianças e adolescentes.

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De autoria do vereador e presidente da Casa, Marcos Lima (União Brasil), a proposta foca no público entre 10 e 17 anos. Segundo o texto, o medicamento deverá ser utilizado como estratégia complementar, sempre com acompanhamento multiprofissional.

Critérios de atendimento

A aplicação do remédio, caso a lei seja sancionada, ocorrerá exclusivamente nas Unidades de Saúde da Família (USFs), sob supervisão de profissionais capacitados. O projeto estabelece que o tratamento deve ser integrado a:

  • Acompanhamento médico e nutricional
  • Suporte psicológico
  • Incentivo à prática de atividades físicas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará responsável por definir os critérios de elegibilidade dos pacientes, respeitando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e a viabilidade orçamentária do município.

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Próximos passos

Embora aprovada inicialmente, a matéria ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara, prevista para a próxima semana. Se aprovada em definitivo pelos vereadores, a proposta segue para o Executivo, onde poderá ser sancionada ou vetada pelo prefeito.

O Mounjaro é conhecido por sua alta eficácia no controle glicêmico e na redução de peso, sendo uma aposta para frear o avanço de doenças crônicas entre jovens na segunda maior cidade da Bahia.

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