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SAÚDE

Vacina contra HPV: mutirão imuniza crianças e adolescentes em Salvador

Cobertura vacinal atinge apenas 52,44% do público-alvo na capital baiana

Luiza Nascimento
Por

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Vacina contra HPV
Vacina contra HPV - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) já está sendo disponibilizada gratuitamente para crianças e adolescentes de nove a 14 anos em Salvador. O imunizante é aplicado em todas as unidades de saúde da capital.

A campanha visa proteger o público-alvo, pois até março, a cobertura vacinal registrada na cidade era de 52,44%, índice abaixo do ideal. Desta forma, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou a estratégia.

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"A elegibilidade dessa vacina vem crescendo a cada ano, com uma missão diferente, porque ela previne o câncer. Crianças e Adolescentes são vacinadas hoje, para que no futuro elas não venham conviver com o câncer do HPV, que é uma doença com tratamento doloroso e longo", disse a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos.

Como se vacinar?

As vacinas estão sendo disponibilizadas em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) de Salvador.

Para isso, é necessário apresentar:

  • Documento de identificação (RG ou certidão de nascimento);
  • Cartão SUS;
  • Caderneta de vacinação, sem necessidade de prescrição médica.

Público-alvo

Como estratégia para ampliar a cobertura vacinal, adolescentes de 15 a 19 anos também foram convocados, em 2025, para um resgate da vacinação, devido à baixa adesão nacional registrada em anos anteriores.

Neste ano, crianças e adolescentes, sobretudo na faixa etária de 9 a 14 anos.

A imunização também é indicada para pessoas com algum tipo de imunodeficiência, que vivem com HIV, estão em tratamento oncológico ou utilizam PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

Vacina contra HPV
Vacina contra HPV | Foto: Bruno Concha / Secom PMS

O que é o HPV?

O HPV é um dos principais responsáveis por diversas doenças em homens e, principalmente mulheres, sendo o câncer de colo do útero a principal, com quase 70% dos casos.

Quando a vacina é aplicada antes do início da vida sexual, a eficácia na prevenção de algum tipo de câncer pode chegar a 90%.

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