Canabidiol: confira cinco condições em que a substância pode ajudar

Substância derivada da cannabis, o canabidiol tem sido estudado como alternativa terapêutica para diferentes condições. Entre as principais indicações está a epilepsia refratária.

Estudos clínicos apontam redução significativa das crises convulsivas, especialmente em síndromes como Dravet e Lennox-Gastaut, além de melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o canabidiol apresenta evidências no controle de sintomas da esclerose múltipla, como espasticidade, dor neuropática e distúrbios do sono.

Também há resultados promissores no tratamento da dor crônica, sobretudo de origem neuropática, devido à sua ação anti-inflamatória e moduladora no sistema nervoso.

Em transtornos de ansiedade e no Transtorno do Espectro Autista (TEA), os estudos também indicam benefícios.

Riscos

Segundo o médico e clínica geral, Adam de Lima Alborta, a substância é uma alternativa eficaz e segura, mas o uso indiscriminado pode trazer riscos, como ocorre com qualquer medicação, e deve ser feito com acompanhamento profissional.

“O canabidiol atua no sistema endocanabinoide, ajudando a regular funções como dor, sono e resposta emocional. No entanto, é fundamental entender que não se trata de uma cura, mas de uma ferramenta terapêutica que deve ser utilizada com critério”, afirmou.

Condições em que o canabidiol pode ajudar

O médico Adam de Lima Alborta listou cinco condições em que o canabidiol pode ajudar. Confira:

Epilepsia refratária

“É o campo com melhor sustentação científica. Em síndromes como Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, o CBD já demonstrou capacidade de reduzir a frequência das crises.

Na prática, entra como uma ferramenta real quando os anticonvulsivantes tradicionais não conseguem oferecer controle adequado.

Não se trata de uma substituição imediata, mas, muitas vezes, permite a estabilização do quadro e a redução da carga medicamentosa ao longo do tempo. Aqui, o uso é menos controverso e mais consolidado”.

Ansiedade

“O canabidiol atua modulando a hiperatividade mental e a resposta ao estresse. Na prática, o que mais se observa é o paciente deixando de viver em estado de alerta constante. Não é sedação, mas reorganização. Isso impacta o sono, a tomada de decisão e até as relações pessoais.

Em alguns casos, começa como coadjuvante, mas pode ganhar protagonismo conforme o paciente se estabiliza. Ainda assim, é fundamental diferenciar a ansiedade de outros quadros psiquiátricos antes da indicação”.

Dor crônica

“A dor crônica raramente é apenas física. Envolve sono prejudicado, ansiedade, memória da dor e sensibilização do sistema nervoso. O CBD atua justamente nesses pontos. Quando bem indicado, pode mudar a forma como o paciente percebe e responde à dor.

Em alguns casos, a associação com pequenas doses de THC potencializa significativamente o efeito analgésico, mas isso exige ajuste fino. Observa-se com frequência a redução da necessidade de analgésicos mais potentes quando o tratamento é bem conduzido”.

Transtorno do espectro autista (TEA)

“Aqui, é essencial ter maturidade clínica. O CBD não trata o autismo, mas pode auxiliar significativamente nos sintomas associados. Irritabilidade, agitação, distúrbios do sono e crises comportamentais tendem a melhorar, impactando diretamente a qualidade de vida da criança e da família.

É um dos cenários em que o tratamento precisa ser altamente individualizado e acompanhado de perto, já que pequenas variações de dose podem alterar bastante a resposta”.

Insônia associada à ansiedade ou dor

“O canabidiol não deve ser encarado como um indutor de sono clássico. Atua melhor quando o problema está na dificuldade de ‘desligar’. Pacientes com mente acelerada, tensão corporal ou dor noturna costumam responder bem. O principal ganho não é apenas dormir, mas acordar com mais qualidade.

Em alguns casos, a associação com THC em baixa dose pode auxiliar na indução do sono, mas o equilíbrio entre relaxamento e clareza mental é o ponto central do tratamento”.

Não substitui outros tratamentos

Ainda de acordo com o especialista, o canabidiol não substitui tratamentos convencionais e não deve ser visto como uma cura.

“O canabidiol entra como uma terapia complementar e auxiliar. Ele não substitui os demais tratamentos para essas condições. Antes de iniciar o uso, é importante passar por uma avaliação criteriosa para verificar se ele é indicado para cada caso”, finalizou Alborta.