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DE GRAÇA

Salvador oferece acesso gratuito a exame de endoscopia; veja onde fazer

Para realizar o agendamento do exame, é necessário possuir guia do SUS

Edvaldo Sales
Por

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Para realizar o agendamento do exame, é necessário possuir guia do SUS
Para realizar o agendamento do exame, é necessário possuir guia do SUS - Foto: Freepik

O Multicentro Liberdade, em Salvador, está oferecendo acesso ao exame de endoscopia digestiva alta, procedimento que permite o diagnóstico e acompanhamento de doenças do trato gastrointestinal, de maneira gratuita.

O acesso ao exame ocorre através de regulação, via sistema VIDA+. Para realizar o agendamento, é necessário possuir guia do SUS e realizar o cadastro da solicitação na plataforma Salvador Digital, pelo aplicativo ou no site.

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Além disso, o agendamento pode ser feito presencialmente nos guichês de atendimento da unidade.

O exame de endoscopia digestiva alta é indicado para investigar condições como:

  • Refluxo gastroesofágico;
  • Gastrites;
  • Úlceras;
  • Dores abdominais persistentes.

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Quem pode fazer o exame

O serviço gratuito atende pessoas com idade entre 18 e 69 anos e índice de massa corporal (IMC) de até 34,8.

Aquelas com idade entre 50 e 59 anos devem apresentar eletrocardiograma (ECG) no momento do atendimento.

Já aqueles com 60 anos ou mais precisam apresentar relatório do cardiologista, ECG, raio-X de tórax e exames laboratoriais.

Prevenção de doença

A endoscopia também é importante na prevenção de doenças. O exame possibilita a detecção precoce de lesões pré-cancerígenas e de câncer de estômago e esôfago.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no local, o paciente passa por acolhimento e triagem de enfermagem, com avaliação de sinais vitais e histórico clínico.

Depois disso, é encaminhado para a preparação e realização do exame. Após o procedimento, permanece em sala de recuperação monitorada, sob acompanhamento da equipe de enfermagem, até a alta médica.

Mais informações sobre o agendamento e acompanhamento podem ser adquiridas em contato com a Central Telefônica 156. O sistema também envia atualizações automáticas por e-mail e WhatsApp cadastrados, facilitando o acompanhamento da solicitação.

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Tags:

endoscopia Salvador Saúde

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