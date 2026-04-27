Nova tecnologia promete acabar com uso de papel higiênico

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FIM DE UMA ERA?

O pale higiênico é item indispensável na casa dos brasileiros - Foto: Ilustratativa | Freepik

O uso do papel higiênico pode estar comprometido. Uma nova tecnologia asiática promete unir bidê e vaso sanitário em um único item, garantindo uma limpeza mais prática e eficaz para as partes íntimas.

Chamados de washlets, estes vasos inteligentes têm chegado com força em países da América Latina, se tornando uma tendência em banheiros de hotéis e casas que possuem um viés mais tecnológico.

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Como os vasos funcionam?

Com dispositivos de jato de água instalados ao longo do vaso, ele possui intensidade ajustável, garantindo que o usuário personalize sua experiência ao escolher a pressão, temperatura e direção da água.

Rgeistro do vaso tecnológico | Foto: Reprodução | Youtube

Além de sistemas de aquecimento do assento, abertura e fechamento automáticos, painéis digitais e secagem com ar quente, que limpa todos os vestígios fecais deixados pelo usuário durante a limpeza.

Isso faz com que o uso de papel higiênico seja reduzido nestas residências, chegando a ser quase extinto, pois não possui mais uma função útil para o usuário.

Faz bem para a saúde?

Apesar de ainda não haver comprovações científicas sobre os benefícios dos washlets, eles facilitam uma higiene mais profunda da região íntima, além de possuírem materiais antibacterianos e sistemas de autolimpeza.

O vaso também evita os micro atritos do papel na pele, evitando lesões e irritações em regiões delicadas onde o papel alcança.