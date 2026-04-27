FIM DE UMA ERA?
Nova tecnologia promete acabar com uso de papel higiênico
A tecnologia promete unir conforto e limpeza em um único espaço
O uso do papel higiênico pode estar comprometido. Uma nova tecnologia asiática promete unir bidê e vaso sanitário em um único item, garantindo uma limpeza mais prática e eficaz para as partes íntimas.
Chamados de washlets, estes vasos inteligentes têm chegado com força em países da América Latina, se tornando uma tendência em banheiros de hotéis e casas que possuem um viés mais tecnológico.
Como os vasos funcionam?
Com dispositivos de jato de água instalados ao longo do vaso, ele possui intensidade ajustável, garantindo que o usuário personalize sua experiência ao escolher a pressão, temperatura e direção da água.
Além de sistemas de aquecimento do assento, abertura e fechamento automáticos, painéis digitais e secagem com ar quente, que limpa todos os vestígios fecais deixados pelo usuário durante a limpeza.
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Isso faz com que o uso de papel higiênico seja reduzido nestas residências, chegando a ser quase extinto, pois não possui mais uma função útil para o usuário.
Faz bem para a saúde?
Apesar de ainda não haver comprovações científicas sobre os benefícios dos washlets, eles facilitam uma higiene mais profunda da região íntima, além de possuírem materiais antibacterianos e sistemas de autolimpeza.
O vaso também evita os micro atritos do papel na pele, evitando lesões e irritações em regiões delicadas onde o papel alcança.
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