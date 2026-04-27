Salvador recebe evento sobre estresse, burnout e novas regras trabalhistas

Em referência ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, o Fórum de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho do Estado da Bahia (FORUMAT-BA) promove, na próxima terça-feira, 28, o seminário “Conectando Saberes, Promovendo Saúde no Trabalho – Riscos Psicossociais, as novas diretrizes da recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) e desafios para intervenção e prevenção”.

A atividade será realizada das 8h às 16h, no Auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), em Salvador, com transmissão ao vivo pelo YouTube do TRT-5 Bahia.

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O objetivo é ampliar a discussão sobre os impactos dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como estresse, ansiedade, assédio e burnout, que têm afetado cada vez mais a saúde física, mental e social dos trabalhadores. Esses fatores estão ligados diretamente à organização e às condições laborais, demandando respostas mais estruturadas por parte de instituições e empresas.

O debate ganha relevância com a entrada em vigor, em maio deste ano, das mudanças na NR-1. A atualização torna obrigatória a identificação, avaliação e gestão dos riscos psicossociais pelas organizações, integrando essas questões ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e reforçando a necessidade de ações contínuas de prevenção, monitoramento e promoção da saúde no trabalho.

A programação reúne representantes de instituições como o TRT-5, a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRTE-BA), a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio da Divast/Cesat, além da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). A proposta é promover um diálogo interinstitucional sobre desafios atuais, troca de experiências e fortalecimento de estratégias para enfrentar os riscos psicossociais.

Aberto ao público e com inscrições gratuitas, o seminário é direcionado a profissionais de saúde e segurança do trabalho, gestores, representantes sindicais, estudantes e interessados no tema.