Creatina faz mal para crianças? Nutricionista revela perigo do suplemento

A creatina é um suplemento usado por pessoas que fazem musculação - Foto: Ilustratativa | Freepik

Carol Borba deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A influenciadora digital revelou que dá whey protein e creatina, suplementos alimentares usados por pessoas que treinam, para sua filha de 3 anos de idade, Diana.

“Minha menina tem três anos e vira e mexe, faço o whey para mim e o whey para ela. E aí, na internet, o povo cai matando em cima de mim. Dou whey, dou creatina para ela. Já pesquisei e já me falaram”, disse ela, em entrevista ao podcast em entrevista ao Podshape.

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“Então, a minha filha mama, a mamadeira dela, antes de dormir, é leite com whey. O meu é água, o dela é no leite. Ela fala assim para mim: 'Mãe, eu quero leite com chocolate'. Aí, às vezes, ela fala: 'Mãe, eu quero leite com chocolate branco, que é sabor de baunilha'”, completou.

A declaração acabou repercutindo nas redes sociais e acendeu um alerta para o público sobre os perigos e recomendações médicas com relação à oferta de suplementos alimentares para crianças.

É liberado fornecer suplementos para crianças?

Em entrevista ao portal A TARDE, a nutricionista Karina Bomfim explicou que não há evidências científicas com relação aos efeitos da creatina no organismo de crianças e por isso a ingestão não é recomendada.

“A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, com evidências robustas de segurança e eficácia em adultos e, em menor escala, em adolescentes. Porém, não há estudos e evidências suficientes que sustentem seu uso em crianças, especialmente em crianças saudáveis com alimentação equilibrada”, disse.

A profissional explicou que o uso do suplemento só é liberado em casos de seletividade alimentar e outras condições clínicas. “Pode-se considerar seu uso em condições clínicas específicas, como TDAH, seletividade alimentar, dificuldade extrema de ganho de peso. Mas sempre com acompanhamento rigoroso para avaliação de dose, real necessidade e segurança”.

“O mais importante para a criança é a base da saúde: alimentação equilibrada, rica em nutrientes e variedade, adequada ingestão de fibras e proteínas, boa hidratação e sono de qualidade”, afirmou.