Venda e uso de xaropes para tosse são proibidos no Brasil

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Medida foi tomada após análise da área de farmacovigilância da agência - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, 27, a retirada do mercado de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol, que costuma estar presente em xaropes, no Brasil.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e proíbe a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses produtos em todo o país.

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Na prática, o princípio ativo deixa de poder ser utilizado em medicamentos disponíveis no mercado brasileiro.

A medida foi tomada após análise da área de farmacovigilância da agência, responsável por monitorar a segurança de medicamentos, segundo a Anvisa.

O parecer técnico apontou que o uso do clobutinol pode representar um risco relevante à saúde.

Riscos

A agência pontuou que os medicamentos que contêm essa substância podem provocar arritmias cardíacas graves.

O problema está relacionado ao prolongamento do intervalo QT, uma alteração na atividade elétrica do coração que pode desencadear episódios de desmaio e, em situações mais graves, levar à morte súbita.

A Anvisa concluiu, diante desse cenário, que os riscos associados ao clobutinol superam os possíveis benefícios terapêuticos do medicamento.

O princípio ativo é utilizado principalmente em antitussígenos, medicamentos indicados para aliviar a tosse. Ele costuma estar presente em xaropes e em outras formulações usadas no tratamento de sintomas respiratórios.

Proibição

Com a decisão da Anvisa, qualquer medicamento que contenha clobutinol deixa de poder ser vendido ou utilizado, independentemente do fabricante.

Os pacientes que fazem uso de produtos com essa substância devem interromper o tratamento e procurar orientação médica para avaliar alternativas terapêuticas consideradas seguras.