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SAÚDE

Marca relança café após Anvisa identificar uso de "elemento estranho"

Agora, o produto que é divulgado no mercado é produzido com produtos autorizados pela agência

Carla Melo
Por

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O produto é um dos mais comercializados da marca
O produto é um dos mais comercializados da marca -

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter proibido a produção, venda e consumo do pó para preparo de café “Fellow Criativo”, da Cafellow, a marca relançou o produto em suas plataformas digitais.

A Anvisa determinou em outubro de 2025 a suspensão do produto porque o café fabricado e comercializado continha o extrato do cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente que ainda não teve a sua segurança avaliada para ser usado em alimentos.

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Além disso, o produto também fazia divulgação irregular, alegando falsamente que “controla a insulina e diminui o colesterol” e possuia em seu rótulo informações que poderiam levar o consumidor a erro e fazer confusão quanto à natureza do produto.

Agora, a empresa informa que o novo produto é produzido com 14g de café especial torrado e moído 100% com aroma natural de caramelo e baunilha.

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Tags:

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