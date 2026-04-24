SAÚDE
Marca relança café após Anvisa identificar uso de "elemento estranho"
Agora, o produto que é divulgado no mercado é produzido com produtos autorizados pela agência
Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter proibido a produção, venda e consumo do pó para preparo de café “Fellow Criativo”, da Cafellow, a marca relançou o produto em suas plataformas digitais.
A Anvisa determinou em outubro de 2025 a suspensão do produto porque o café fabricado e comercializado continha o extrato do cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente que ainda não teve a sua segurança avaliada para ser usado em alimentos.
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Além disso, o produto também fazia divulgação irregular, alegando falsamente que “controla a insulina e diminui o colesterol” e possuia em seu rótulo informações que poderiam levar o consumidor a erro e fazer confusão quanto à natureza do produto.
Agora, a empresa informa que o novo produto é produzido com 14g de café especial torrado e moído 100% com aroma natural de caramelo e baunilha.
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