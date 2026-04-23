Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Canetas emagrecedoras têm impactado bares e restaurantes, diz estudo

Medicamentos influenciam diretamente o comportamento de consumo

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil -

Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que o uso de canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, tem impactado bares e restaurantes, já que os medicamentos influenciam diretamente o comportamento de consumo.

Segundo a pesquisa, 61% dos empresários perceberam mudanças no comportamento dos clientes, e 13% relataram um forte impacto nas vendas. Apesar disso, a maioria ainda observa alterações leves ou moderadas, indicando uma transição gradual.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Crise no cacau? Veja como a Jupará criou chocolate de luxo na Bahia
Saiba quais são as seis carnes que você precisa evitar no churrasco
5 lugares para comer comida mexicana em Salvador

Mudança no padrão de consumo

O estudo mostra que as mudanças vão além de escolhas pontuais, de forma que o novo padrão de consumo afeta decisões sobre pratos principais, sobremesas e bebidas. No geral, quem utiliza as canetas emagrecedoras tende a fazer escolhas mais moderadas, ou seja, menos calóricas e em menor quantidade.

Além disso, o foco passa a ser qualidade e equilíbrio, em vez de quantidade. Essa transformação pode exigir adaptações no cardápio e na estratégia dos negócios, de modo que opções mais leves e saudáveis tendem a ganhar espaço.

Diferenças entre tipos de estabelecimentos

Ainda segundo o estudo, o impacto das mudanças não é igual para todos os negócios. Estabelecimentos menores sentem mais os efeitos das mudanças, já que esses locais têm menor margem para absorver oscilações no consumo.

Enquanto isso, empresas maiores conseguem se adaptar com mais facilidade, visto que possuem mais recursos para ajustar cardápios e estratégias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

canetas emagrecedoras consumo Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Carne nova no pedaço? Proteína de laboratório cresce e mira mercado na Bahia

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

x