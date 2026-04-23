Canetas emagrecedoras têm impactado bares e restaurantes, diz estudo

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil - Foto: Reprodução

Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que o uso de canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, tem impactado bares e restaurantes, já que os medicamentos influenciam diretamente o comportamento de consumo.

Segundo a pesquisa, 61% dos empresários perceberam mudanças no comportamento dos clientes, e 13% relataram um forte impacto nas vendas. Apesar disso, a maioria ainda observa alterações leves ou moderadas, indicando uma transição gradual.

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Mudança no padrão de consumo

O estudo mostra que as mudanças vão além de escolhas pontuais, de forma que o novo padrão de consumo afeta decisões sobre pratos principais, sobremesas e bebidas. No geral, quem utiliza as canetas emagrecedoras tende a fazer escolhas mais moderadas, ou seja, menos calóricas e em menor quantidade.

Além disso, o foco passa a ser qualidade e equilíbrio, em vez de quantidade. Essa transformação pode exigir adaptações no cardápio e na estratégia dos negócios, de modo que opções mais leves e saudáveis tendem a ganhar espaço.

Diferenças entre tipos de estabelecimentos

Ainda segundo o estudo, o impacto das mudanças não é igual para todos os negócios. Estabelecimentos menores sentem mais os efeitos das mudanças, já que esses locais têm menor margem para absorver oscilações no consumo.

Enquanto isso, empresas maiores conseguem se adaptar com mais facilidade, visto que possuem mais recursos para ajustar cardápios e estratégias.