GUIA GASTRONÔMICO
5 lugares para comer comida mexicana em Salvador
Culinária surpreende com sabores apimentados e diversos
Dentre as experiências gastronômicas presentes em Salvador, opções de comida mexicana se espalham pela capital, tornando-se uma alternativa de lazer e novidade para experimentar.
Conhecida mundialmente, a culinária mexicana impressiona com seu sabor apimentado e vibrante, com destaque para pratos famosos como tacos, guacamole, burritos, quesadillas, enchiladas, pozole e chilli com carne.
Para quem está cansado de comer sempre a mesma coisa e busca novas experiências gastronômicas, o portal A TARDE separou restaurantes e estabelecimentos que têm como foco a culinária tradicional do México. Confira a lista!
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Comida mexicana em Salvador
1. Me Gusta Sabor Mexicano
- Endereço: Rua Eraldo da Rocha - Barris, Salvador - BA, 40070-560
- Funcionamento: Quarta a domingo de 11h às 21h
2. Cien Fuegos Mexicano
- Endereço: R. Alexandre de Gusmão, 60 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-160
- Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 18h
3. Tijuana Mexican Bar
- Endereço: R. Minas Gerais, 271 - Pituba, Salvador - BA, 41830-020
- Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 17h
4. Mi Casa Burritos
- Endereço: Cindacta III - Pr. Gago Coutinho, 282 - Aeroporto, Salvador - BA, 41510-045
- Funcionamento: Todos os dias, 24h
5. Nacho's Mexican Bar
- Endereço: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2849 - Pitangueiras, Salvador - BA, 42700-000
- Funcionamento: Todos os dias, a partir das 17h
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