5 lugares para comer comida mexicana em Salvador

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Comida mexicana - Foto: Reprodução| Freepik

Dentre as experiências gastronômicas presentes em Salvador, opções de comida mexicana se espalham pela capital, tornando-se uma alternativa de lazer e novidade para experimentar.

Conhecida mundialmente, a culinária mexicana impressiona com seu sabor apimentado e vibrante, com destaque para pratos famosos como tacos, guacamole, burritos, quesadillas, enchiladas, pozole e chilli com carne.

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Para quem está cansado de comer sempre a mesma coisa e busca novas experiências gastronômicas, o portal A TARDE separou restaurantes e estabelecimentos que têm como foco a culinária tradicional do México. Confira a lista!

Comida mexicana em Salvador

1. Me Gusta Sabor Mexicano

Endereço: Rua Eraldo da Rocha - Barris, Salvador - BA, 40070-560

Rua Eraldo da Rocha - Barris, Salvador - BA, 40070-560 Funcionamento: Quarta a domingo de 11h às 21h

2. Cien Fuegos Mexicano

Endereço: R. Alexandre de Gusmão, 60 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-160

R. Alexandre de Gusmão, 60 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-160 Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 18h

3. Tijuana Mexican Bar

Endereço: R. Minas Gerais, 271 - Pituba, Salvador - BA, 41830-020

R. Minas Gerais, 271 - Pituba, Salvador - BA, 41830-020 Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 17h

4. Mi Casa Burritos

Endereço: Cindacta III - Pr. Gago Coutinho, 282 - Aeroporto, Salvador - BA, 41510-045

Cindacta III - Pr. Gago Coutinho, 282 - Aeroporto, Salvador - BA, 41510-045 Funcionamento: Todos os dias, 24h

5. Nacho's Mexican Bar