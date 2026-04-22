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GUIA GASTRONÔMICO

5 lugares para comer comida mexicana em Salvador

Culinária surpreende com sabores apimentados e diversos

Agatha Victoria Reis
Por

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Comida mexicana
Comida mexicana -

Dentre as experiências gastronômicas presentes em Salvador, opções de comida mexicana se espalham pela capital, tornando-se uma alternativa de lazer e novidade para experimentar.

Conhecida mundialmente, a culinária mexicana impressiona com seu sabor apimentado e vibrante, com destaque para pratos famosos como tacos, guacamole, burritos, quesadillas, enchiladas, pozole e chilli com carne.

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Para quem está cansado de comer sempre a mesma coisa e busca novas experiências gastronômicas, o portal A TARDE separou restaurantes e estabelecimentos que têm como foco a culinária tradicional do México. Confira a lista!

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Comida mexicana em Salvador

1. Me Gusta Sabor Mexicano

  • Endereço: Rua Eraldo da Rocha - Barris, Salvador - BA, 40070-560
  • Funcionamento: Quarta a domingo de 11h às 21h

2. Cien Fuegos Mexicano

  • Endereço: R. Alexandre de Gusmão, 60 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-160
  • Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 18h

3. Tijuana Mexican Bar

  • Endereço: R. Minas Gerais, 271 - Pituba, Salvador - BA, 41830-020
  • Funcionamento: Terça a domingo, a partir das 17h

4. Mi Casa Burritos

  • Endereço: Cindacta III - Pr. Gago Coutinho, 282 - Aeroporto, Salvador - BA, 41510-045
  • Funcionamento: Todos os dias, 24h

5. Nacho's Mexican Bar

  • Endereço: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2849 - Pitangueiras, Salvador - BA, 42700-000
  • Funcionamento: Todos os dias, a partir das 17h

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Tags:

gastronomia Salvador

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