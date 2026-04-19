5 lanches proteicos fáceis para um café da manhã saudável

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Lanches proteicos fáceis - Foto: Reprodução| Freepik

A rotina acelerada do dia a dia frequentemente leva à escolha de refeições rápidas, e nem sempre nutritivas. Ainda assim, é possível conciliar praticidade e alimentação equilibrada com opções simples e saudáveis.

Esses cinco lanches proteicos fáceis de preparar, são ideais para um café da manhã ou para o lanche da tarde. Além de práticos, eles ajudam a prolongar a saciedade, contribuem para uma dieta balanceada e reduzem o consumo de alimentos ultraprocessados.

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5 lanches proteicos fáceis

-Tapioca com ovo mexido e queijo branco

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de goma de tapioca

2 ovos

2 colheres (sopa) de queijo branco picado

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe a tapioca formando um disco. Após firmar, reserve.

Na mesma frigideira, prepare os ovos mexidos com azeite, sal e pimenta.

Acrescente o queijo, misture e coloque sobre a tapioca. Dobre e sirva.

-Panqueca de aveia com pasta de amendoim

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres (sopa) de aveia

1 banana amassada

1 colher (chá) de fermento

1 colher (chá) de azeite

1 colher (sopa) de pasta de amendoim

Modo de preparo:

Misture o ovo, a aveia e a banana até formar uma massa. Acrescente o fermento.

Em uma frigideira untada, cozinhe a massa dos dois lados até dourar.

Finalize com pasta de amendoim.

-Sanduíche proteico com frango ou carne

Ingredientes:

1 xícara de frango desfiado ou carne desfiada

2 colheres (sopa) de molho de tomate caseiro

2 fatias de pão integral (ou de sua preferência)

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o frango ou a carne desfiada com o molho de tomate até ficar bem incorporado.

Em seguida, recheie o pão com a mistura e monte o sanduíche. Sirva em seguida.

-Pão de queijo de frigideira (fit)

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres (sopa) de queijo ralado

1 colher (sopa) de polvilho

1 colher (sopa) de requeijão light (opcional)

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.

Despeje em uma frigideira untada e cozinhe em fogo baixo até dourar dos dois lados.

-Iogurte grego

Ingredientes:

1 pote de iogurte grego natural

1 colher (sopa) de mix de sementes

1 colher (sopa) de farelo de aveia

Frutas ou mel (opcional)

Modo de preparo: