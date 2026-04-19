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NUTRITIVO

5 lanches proteicos fáceis para um café da manhã saudável

Receitas são práticas e ajudam a prolongar a saciedade

Agatha Victoria Reis
Por

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Lanches proteicos fáceis
Lanches proteicos fáceis -

A rotina acelerada do dia a dia frequentemente leva à escolha de refeições rápidas, e nem sempre nutritivas. Ainda assim, é possível conciliar praticidade e alimentação equilibrada com opções simples e saudáveis.

Esses cinco lanches proteicos fáceis de preparar, são ideais para um café da manhã ou para o lanche da tarde. Além de práticos, eles ajudam a prolongar a saciedade, contribuem para uma dieta balanceada e reduzem o consumo de alimentos ultraprocessados.

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5 lanches proteicos fáceis

-Tapioca com ovo mexido e queijo branco

Ingredientes:

  • 2 colheres (sopa) de goma de tapioca
  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) de queijo branco picado
  • 1 pitada de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 1 fio de azeite

Modo de preparo:

  • Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe a tapioca formando um disco. Após firmar, reserve.
  • Na mesma frigideira, prepare os ovos mexidos com azeite, sal e pimenta.
  • Acrescente o queijo, misture e coloque sobre a tapioca. Dobre e sirva.

-Panqueca de aveia com pasta de amendoim

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de aveia
  • 1 banana amassada
  • 1 colher (chá) de fermento
  • 1 colher (chá) de azeite
  • 1 colher (sopa) de pasta de amendoim

Modo de preparo:

  • Misture o ovo, a aveia e a banana até formar uma massa. Acrescente o fermento.
  • Em uma frigideira untada, cozinhe a massa dos dois lados até dourar.
  • Finalize com pasta de amendoim.

-Sanduíche proteico com frango ou carne

Ingredientes:

  • 1 xícara de frango desfiado ou carne desfiada
  • 2 colheres (sopa) de molho de tomate caseiro
  • 2 fatias de pão integral (ou de sua preferência)

Modo de preparo:

  • Em um recipiente, misture o frango ou a carne desfiada com o molho de tomate até ficar bem incorporado.
  • Em seguida, recheie o pão com a mistura e monte o sanduíche. Sirva em seguida.

-Pão de queijo de frigideira (fit)

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de queijo ralado
  • 1 colher (sopa) de polvilho
  • 1 colher (sopa) de requeijão light (opcional)
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo:

  • Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.
  • Despeje em uma frigideira untada e cozinhe em fogo baixo até dourar dos dois lados.

-Iogurte grego

Ingredientes:

  • 1 pote de iogurte grego natural
  • 1 colher (sopa) de mix de sementes
  • 1 colher (sopa) de farelo de aveia
  • Frutas ou mel (opcional)

Modo de preparo:

  • Misture todos os ingredientes no próprio pote e finalize com frutas ou mel, se desejar.

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Tags:

gastronomia Receitas culinárias

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