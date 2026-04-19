NUTRITIVO
5 lanches proteicos fáceis para um café da manhã saudável
Receitas são práticas e ajudam a prolongar a saciedade
A rotina acelerada do dia a dia frequentemente leva à escolha de refeições rápidas, e nem sempre nutritivas. Ainda assim, é possível conciliar praticidade e alimentação equilibrada com opções simples e saudáveis.
Esses cinco lanches proteicos fáceis de preparar, são ideais para um café da manhã ou para o lanche da tarde. Além de práticos, eles ajudam a prolongar a saciedade, contribuem para uma dieta balanceada e reduzem o consumo de alimentos ultraprocessados.
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5 lanches proteicos fáceis
-Tapioca com ovo mexido e queijo branco
Ingredientes:
- 2 colheres (sopa) de goma de tapioca
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa) de queijo branco picado
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 fio de azeite
Modo de preparo:
- Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe a tapioca formando um disco. Após firmar, reserve.
- Na mesma frigideira, prepare os ovos mexidos com azeite, sal e pimenta.
- Acrescente o queijo, misture e coloque sobre a tapioca. Dobre e sirva.
-Panqueca de aveia com pasta de amendoim
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de aveia
- 1 banana amassada
- 1 colher (chá) de fermento
- 1 colher (chá) de azeite
- 1 colher (sopa) de pasta de amendoim
Modo de preparo:
- Misture o ovo, a aveia e a banana até formar uma massa. Acrescente o fermento.
- Em uma frigideira untada, cozinhe a massa dos dois lados até dourar.
- Finalize com pasta de amendoim.
-Sanduíche proteico com frango ou carne
Ingredientes:
- 1 xícara de frango desfiado ou carne desfiada
- 2 colheres (sopa) de molho de tomate caseiro
- 2 fatias de pão integral (ou de sua preferência)
Modo de preparo:
- Em um recipiente, misture o frango ou a carne desfiada com o molho de tomate até ficar bem incorporado.
- Em seguida, recheie o pão com a mistura e monte o sanduíche. Sirva em seguida.
-Pão de queijo de frigideira (fit)
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de queijo ralado
- 1 colher (sopa) de polvilho
- 1 colher (sopa) de requeijão light (opcional)
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.
- Despeje em uma frigideira untada e cozinhe em fogo baixo até dourar dos dois lados.
-Iogurte grego
Ingredientes:
- 1 pote de iogurte grego natural
- 1 colher (sopa) de mix de sementes
- 1 colher (sopa) de farelo de aveia
- Frutas ou mel (opcional)
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes no próprio pote e finalize com frutas ou mel, se desejar.
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