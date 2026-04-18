PRATICIDADE
O mousse de chocolate sem gelatina perfeito para o fim de semana
Receita chama atenção pelo preparo com poucos ingredientes
O almoço de domingo pede uma sobremesa fácil, prática e capaz de impressionar em ocasiões especiais. A mousse de chocolate é um clássico sofisticado, e esta versão surpreende por dispensar gelatina e chantilly, sem perder a consistência.
A receita se destaca pela técnica, estruturada apenas com ovos, chocolate e manteiga. Com poucos ingredientes e atenção ao preparo, é possível alcançar um resultado cremoso, equilibrado e de alta qualidade.
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Receita de mousse de chocolate
Ingredientes
- 500 g de chocolate (ao leite, meio amargo ou mistura dos dois)
- 200 g de manteiga sem sal
- 70 ml de café forte
- 8 gemas
- 1/2 xícara (chá) de açúcar (para as gemas)
- 8 claras
- 1/2 xícara (chá) de açúcar (para o merengue)
Modo de preparo
- Derreta o chocolate com a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria até obter um creme liso e brilhante.
- Adicione o café e misture bem, ele intensifica o sabor do chocolate.
- Em banho-maria, misture as gemas com o açúcar, mexendo sempre até formar um creme claro e levemente espesso.
- Incorpore esse creme à mistura de chocolate, mexendo delicadamente.
- Em outra tigela, leve as claras com o açúcar ao banho-maria até dissolver completamente.
- Bata até formar um merengue firme, mas ainda cremoso.
- Incorpore o merengue à mistura de chocolate aos poucos, com movimentos suaves de baixo para cima.
- Transfira para uma travessa ou taças individuais e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas.
Dicas importantes
Para garantir um bom resultado, é essencial atenção aos detalhes do preparo, especialmente ao controle da temperatura do banho-maria. Além disso:
- Use chocolate de boa qualidade
- Evite que o banho-maria ferva excessivamente
- Misture sempre com movimentos delicados
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