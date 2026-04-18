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PRATICIDADE

O mousse de chocolate sem gelatina perfeito para o fim de semana

Receita chama atenção pelo preparo com poucos ingredientes

Agatha Victoria Reis
Por

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Mousse de chocolate
Mousse de chocolate -

O almoço de domingo pede uma sobremesa fácil, prática e capaz de impressionar em ocasiões especiais. A mousse de chocolate é um clássico sofisticado, e esta versão surpreende por dispensar gelatina e chantilly, sem perder a consistência.

A receita se destaca pela técnica, estruturada apenas com ovos, chocolate e manteiga. Com poucos ingredientes e atenção ao preparo, é possível alcançar um resultado cremoso, equilibrado e de alta qualidade.

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Receita de mousse de chocolate

Ingredientes

  • 500 g de chocolate (ao leite, meio amargo ou mistura dos dois)
  • 200 g de manteiga sem sal
  • 70 ml de café forte
  • 8 gemas
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar (para as gemas)
  • 8 claras
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar (para o merengue)

Modo de preparo

  • Derreta o chocolate com a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria até obter um creme liso e brilhante.
  • Adicione o café e misture bem, ele intensifica o sabor do chocolate.
  • Em banho-maria, misture as gemas com o açúcar, mexendo sempre até formar um creme claro e levemente espesso.
  • Incorpore esse creme à mistura de chocolate, mexendo delicadamente.
  • Em outra tigela, leve as claras com o açúcar ao banho-maria até dissolver completamente.
  • Bata até formar um merengue firme, mas ainda cremoso.
  • Incorpore o merengue à mistura de chocolate aos poucos, com movimentos suaves de baixo para cima.
  • Transfira para uma travessa ou taças individuais e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas.

Dicas importantes

Para garantir um bom resultado, é essencial atenção aos detalhes do preparo, especialmente ao controle da temperatura do banho-maria. Além disso:

  • Use chocolate de boa qualidade
  • Evite que o banho-maria ferva excessivamente
  • Misture sempre com movimentos delicados

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Tags:

gastronomia receita

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