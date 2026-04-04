LIMPEZA RÁPIDA
Truque com pão francês promete deixar grelhas e fogões brilhando
A dica ajuda a eliminar a gordura acumulada nos aparelhos
Por Franciely Gomes
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Um pão francês amanhecido pode facilitar a vida das donas de casa na hora de limpar grelhas e fogões engordurados. Simples e prático, esse truque de limpeza promete agilizar a faxina do fim de semana.
Apesar de parecer estranho à primeira vista, o método é seguro e não danifica o material dofogão ou grelha. Ele ainda absorve a gordura e solta toda a sujeira de forma fácil.
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Como fazer o truque?
Fazer o truque é muito simples. Basta pegar um pão amanhecido e endurecido e esfregar nas grades ou na superfície do utensílio de cozinha ainda morno, porém não tão quente para não queimar os dedos ou a mão.
O alimento funciona como uma esponja natural, que exige menos tempo forçando a saída da sujeira e não possui partes ásperas que arranham o fogão.
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