SEM DENDÊ?
Essa receita cremosa de peixe com camarão é perfeita para Páscoa
Travessa cremosa aposta no molho branco e surge como alternativa prática às receitas tradicionais baianas
Por Iarla Queiroz
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Nem só de dendê vive a Páscoa na Bahia — e essa receita prova bem isso. Para quem quer fugir dos sabores mais intensos e apostar em algo mais leve, a travessa cremosa de peixe com camarão ao molho branco aparece como uma opção que equilibra sabor, praticidade e apresentação.
A proposta é simples: um prato fácil de preparar, com ingredientes acessíveis e resultado que agrada diferentes paladares, sem abrir mão de uma boa cremosidade.
- Tempo de preparo: cerca de 1 hora
- Nível de dificuldade: fácil a médio
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Em meio aos pratos tradicionais que dominam o período, muita gente tem buscado opções menos pesadas, mas ainda assim especiais. É nesse cenário que a combinação de peixe com camarão ao molho branco ganha espaço, trazendo um perfil mais suave e equilibrado.
A receita também chama atenção pela versatilidade e pelo visual, ideal para quem quer inovar sem complicar na cozinha.
Ingredientes
Base do prato:
- 800g de filé de peixe (da sua preferência)
- 800g de camarão limpo
- Sal a gosto
- Suco de 1 limão
- 4 dentes de alho picados
- Páprica defumada a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 5 batatas médias
- 300g de queijo muçarela
Molho branco:
- 4 colheres de manteiga
- 4 colheres de farinha de trigo
- 1 litro de leite
- 1 dente de alho picado
- Meia cebola picada
- Sal a gosto
- Noz-moscada a gosto
- Raspas de limão
- 1 caixa de creme de leite
Finalização:
- Salsinha picada a gosto
- Azeitona a gosto
Modo de preparo
- Comece temperando os filés de peixe com sal, limão, alho, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por cerca de 15 a 20 minutos.
- Os camarões também devem ser temperados com sal, pimenta e um toque de limão, descansando por aproximadamente 10 minutos.
- Enquanto isso, descasque as batatas, corte em rodelas médias e cozinhe em água com sal até ficarem levemente macias. Escorra e reserve.
- Em uma frigideira com um fio de azeite, sele rapidamente os filés até dourarem levemente. Retire e, na mesma panela, salteie os camarões apenas até mudarem de cor. Reserve.
Molho cremoso é o diferencial
- Para o molho branco, derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola. Acrescente a farinha e mexa por alguns minutos. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até atingir uma textura cremosa.
- Tempere com sal, noz-moscada e raspas de limão. Finalize com o creme de leite, misture bem e desligue o fogo.
Montagem e finalização
- Em um refratário, monte camadas começando pelo molho branco, seguido das batatas, peixe e mais molho. Repita o processo e finalize com uma camada generosa do molho.
- Distribua os camarões por cima, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até gratinar.
- Finalize com salsinha e azeitonas antes de servir.
Cremosa, dourada e cheia de sabor, a travessa mostra que é possível reinventar o cardápio da Páscoa com uma proposta mais leve — sem deixar de ser especial à mesa.
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