Essa receita cremosa de peixe com camarão é perfeita para Páscoa

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Prato com peixe e camarão ao molho branco - Foto: Imagem gerada por IA

Nem só de dendê vive a Páscoa na Bahia — e essa receita prova bem isso. Para quem quer fugir dos sabores mais intensos e apostar em algo mais leve, a travessa cremosa de peixe com camarão ao molho branco aparece como uma opção que equilibra sabor, praticidade e apresentação.

A proposta é simples: um prato fácil de preparar, com ingredientes acessíveis e resultado que agrada diferentes paladares, sem abrir mão de uma boa cremosidade.

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Tempo de preparo: cerca de 1 hora

cerca de 1 hora Nível de dificuldade: fácil a médio

Alternativa leve para a Semana Santa



Em meio aos pratos tradicionais que dominam o período, muita gente tem buscado opções menos pesadas, mas ainda assim especiais. É nesse cenário que a combinação de peixe com camarão ao molho branco ganha espaço, trazendo um perfil mais suave e equilibrado.

A receita também chama atenção pela versatilidade e pelo visual, ideal para quem quer inovar sem complicar na cozinha.

Ingredientes

Base do prato:

800g de filé de peixe (da sua preferência)

800g de camarão limpo

Sal a gosto

Suco de 1 limão

4 dentes de alho picados

Páprica defumada a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

5 batatas médias

300g de queijo muçarela

Molho branco:

4 colheres de manteiga

4 colheres de farinha de trigo

1 litro de leite

1 dente de alho picado

Meia cebola picada

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

Raspas de limão

1 caixa de creme de leite

Finalização:

Salsinha picada a gosto

Azeitona a gosto

Modo de preparo

Comece temperando os filés de peixe com sal, limão, alho, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por cerca de 15 a 20 minutos.

Os camarões também devem ser temperados com sal, pimenta e um toque de limão, descansando por aproximadamente 10 minutos.

Enquanto isso, descasque as batatas, corte em rodelas médias e cozinhe em água com sal até ficarem levemente macias. Escorra e reserve.

Em uma frigideira com um fio de azeite, sele rapidamente os filés até dourarem levemente. Retire e, na mesma panela, salteie os camarões apenas até mudarem de cor. Reserve.

Molho cremoso é o diferencial

Para o molho branco, derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola. Acrescente a farinha e mexa por alguns minutos. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até atingir uma textura cremosa.

Tempere com sal, noz-moscada e raspas de limão. Finalize com o creme de leite, misture bem e desligue o fogo.

Montagem e finalização

Em um refratário, monte camadas começando pelo molho branco, seguido das batatas, peixe e mais molho. Repita o processo e finalize com uma camada generosa do molho.

Distribua os camarões por cima, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até gratinar.

Finalize com salsinha e azeitonas antes de servir.

Cremosa, dourada e cheia de sabor, a travessa mostra que é possível reinventar o cardápio da Páscoa com uma proposta mais leve — sem deixar de ser especial à mesa.

