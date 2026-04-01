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SEM DENDÊ?

Essa receita cremosa de peixe com camarão é perfeita para Páscoa

Travessa cremosa aposta no molho branco e surge como alternativa prática às receitas tradicionais baianas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/04/2026 - 18:43 h

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Prato com peixe e camarão ao molho branco
Prato com peixe e camarão ao molho branco -

Nem só de dendê vive a Páscoa na Bahia — e essa receita prova bem isso. Para quem quer fugir dos sabores mais intensos e apostar em algo mais leve, a travessa cremosa de peixe com camarão ao molho branco aparece como uma opção que equilibra sabor, praticidade e apresentação.

A proposta é simples: um prato fácil de preparar, com ingredientes acessíveis e resultado que agrada diferentes paladares, sem abrir mão de uma boa cremosidade.

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  • Tempo de preparo: cerca de 1 hora
  • Nível de dificuldade: fácil a médio

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Alternativa leve para a Semana Santa

Em meio aos pratos tradicionais que dominam o período, muita gente tem buscado opções menos pesadas, mas ainda assim especiais. É nesse cenário que a combinação de peixe com camarão ao molho branco ganha espaço, trazendo um perfil mais suave e equilibrado.

A receita também chama atenção pela versatilidade e pelo visual, ideal para quem quer inovar sem complicar na cozinha.

Ingredientes

Base do prato:

  • 800g de filé de peixe (da sua preferência)
  • 800g de camarão limpo
  • Sal a gosto
  • Suco de 1 limão
  • 4 dentes de alho picados
  • Páprica defumada a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 5 batatas médias
  • 300g de queijo muçarela

Molho branco:

  • 4 colheres de manteiga
  • 4 colheres de farinha de trigo
  • 1 litro de leite
  • 1 dente de alho picado
  • Meia cebola picada
  • Sal a gosto
  • Noz-moscada a gosto
  • Raspas de limão
  • 1 caixa de creme de leite

Finalização:

  • Salsinha picada a gosto
  • Azeitona a gosto

Modo de preparo

  • Comece temperando os filés de peixe com sal, limão, alho, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por cerca de 15 a 20 minutos.
  • Os camarões também devem ser temperados com sal, pimenta e um toque de limão, descansando por aproximadamente 10 minutos.
  • Enquanto isso, descasque as batatas, corte em rodelas médias e cozinhe em água com sal até ficarem levemente macias. Escorra e reserve.
  • Em uma frigideira com um fio de azeite, sele rapidamente os filés até dourarem levemente. Retire e, na mesma panela, salteie os camarões apenas até mudarem de cor. Reserve.

Molho cremoso é o diferencial

  • Para o molho branco, derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola. Acrescente a farinha e mexa por alguns minutos. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até atingir uma textura cremosa.
  • Tempere com sal, noz-moscada e raspas de limão. Finalize com o creme de leite, misture bem e desligue o fogo.

Montagem e finalização

  • Em um refratário, monte camadas começando pelo molho branco, seguido das batatas, peixe e mais molho. Repita o processo e finalize com uma camada generosa do molho.
  • Distribua os camarões por cima, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até gratinar.
  • Finalize com salsinha e azeitonas antes de servir.

Cremosa, dourada e cheia de sabor, a travessa mostra que é possível reinventar o cardápio da Páscoa com uma proposta mais leve — sem deixar de ser especial à mesa.

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Tags:

gastronomia receita fácil Receita simples

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