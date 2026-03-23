Nova espécie de banana pode revolucionar o campo no Brasil; conheça

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Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura - Foto: Reprodução | Incaper

Uma nova espécie de banana brasileira, a Ambrosia, desenvolvida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), tem ganhado destaque por reunir produtividade, resistência e sabor em um único fruto.

Essa banana tipo nanica, voltada especialmente para as condições do Espírito Santo, nasce como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura.

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A Ambrosia representa anos de pesquisa e cruzamentos conduzidos por especialistas que buscavam uma variedade mais adaptada ao clima local e mais vantajosa para o produtor.

A fruta tem características que atendem tanto ao campo quanto ao mercado:

Alta produtividade

Melhor adaptação às condições climáticas regionais

Resistência a doenças que afetam plantações tradicionais

Padrão de fruto atrativo para comercialização

Sabor e textura semelhantes à banana nanica tradicional

Segundo o Incaper, o desenvolvimento da Ambrosia é fruto de um trabalho contínuo de melhoramento genético. O objetivo era reduzir prejuízos e aumentar a eficiência da produção de banana no estado.

Depois de quase 20 anos de estudos, a variedade foi validada em campo até atingir um equilíbrio entre qualidade e resistência, especialmente contra doenças que afetam plantações em todo o país.

Divisor de águas

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura | Foto: Reprodução | Incaper

A Ambrosia pode representar um divisor de águas para pequenos e médios agricultores, pois ela tende a:

Diminuir custos com defensivos

Reduzir perdas na colheita

Aumentar a previsibilidade da produção

Melhorar a rentabilidade por hectare

Além disso, a cultivar apresenta plantas mais robustas e cachos que podem ultrapassar 30 kg, elevando significativamente o potencial produtivo.

Sabor mais intenso

Além das vantagens para os agricultores, a banana apresenta alto teor de açúcar (Brix, sólidos solúveis/açúcares da banana, superior a variedades tradicionais), o que pode resultar em um sabor mais intenso e maior versatilidade.

O consumidor deve encontrar uma banana muito semelhante à tradicional, porém mais padronizada e com qualidade consistente.

A Ambrosia também destaca a importância da pesquisa pública para o avanço da agricultura. Diante das mudanças climáticas e da elevação dos custos, o desenvolvimento de variedades mais resistentes torna-se fundamental para assegurar a segurança alimentar e manter a competitividade.

Lançamento

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura | Foto: Reprodução | Incaper

O lançamento oficial da Ambrosia aconteceu em Alfredo Chaves (ES), município com forte tradição na bananicultura, e reuniu mais de 500 pessoas entre produtores, técnicos e lideranças do setor.

Durante o evento, cerca de 1.200 mudas da nova variedade foram distribuídas gratuitamente, incentivando a adoção inicial da Ambrosia nas propriedades rurais e acelerando sua chegada ao mercado.

O encontro contou com programação técnica, palestras e apresentação oficial da cartilha “Ambrosia, uma banana tipo nanica para o Espírito Santo”.