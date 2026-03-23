HISTÓRICO
Nova espécie de banana pode revolucionar o campo no Brasil; conheça
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Uma nova espécie de banana brasileira, a Ambrosia, desenvolvida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), tem ganhado destaque por reunir produtividade, resistência e sabor em um único fruto.
Essa banana tipo nanica, voltada especialmente para as condições do Espírito Santo, nasce como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura.
A Ambrosia representa anos de pesquisa e cruzamentos conduzidos por especialistas que buscavam uma variedade mais adaptada ao clima local e mais vantajosa para o produtor.
A fruta tem características que atendem tanto ao campo quanto ao mercado:
- Alta produtividade
- Melhor adaptação às condições climáticas regionais
- Resistência a doenças que afetam plantações tradicionais
- Padrão de fruto atrativo para comercialização
- Sabor e textura semelhantes à banana nanica tradicional
Segundo o Incaper, o desenvolvimento da Ambrosia é fruto de um trabalho contínuo de melhoramento genético. O objetivo era reduzir prejuízos e aumentar a eficiência da produção de banana no estado.
Depois de quase 20 anos de estudos, a variedade foi validada em campo até atingir um equilíbrio entre qualidade e resistência, especialmente contra doenças que afetam plantações em todo o país.
Divisor de águas
A Ambrosia pode representar um divisor de águas para pequenos e médios agricultores, pois ela tende a:
- Diminuir custos com defensivos
- Reduzir perdas na colheita
- Aumentar a previsibilidade da produção
- Melhorar a rentabilidade por hectare
Além disso, a cultivar apresenta plantas mais robustas e cachos que podem ultrapassar 30 kg, elevando significativamente o potencial produtivo.
Sabor mais intenso
Além das vantagens para os agricultores, a banana apresenta alto teor de açúcar (Brix, sólidos solúveis/açúcares da banana, superior a variedades tradicionais), o que pode resultar em um sabor mais intenso e maior versatilidade.
O consumidor deve encontrar uma banana muito semelhante à tradicional, porém mais padronizada e com qualidade consistente.
A Ambrosia também destaca a importância da pesquisa pública para o avanço da agricultura. Diante das mudanças climáticas e da elevação dos custos, o desenvolvimento de variedades mais resistentes torna-se fundamental para assegurar a segurança alimentar e manter a competitividade.
Lançamento
O lançamento oficial da Ambrosia aconteceu em Alfredo Chaves (ES), município com forte tradição na bananicultura, e reuniu mais de 500 pessoas entre produtores, técnicos e lideranças do setor.
Durante o evento, cerca de 1.200 mudas da nova variedade foram distribuídas gratuitamente, incentivando a adoção inicial da Ambrosia nas propriedades rurais e acelerando sua chegada ao mercado.
O encontro contou com programação técnica, palestras e apresentação oficial da cartilha “Ambrosia, uma banana tipo nanica para o Espírito Santo”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes