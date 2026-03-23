Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HISTÓRICO

Nova espécie de banana pode revolucionar o campo no Brasil; conheça

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/03/2026 - 13:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura -

Uma nova espécie de banana brasileira, a Ambrosia, desenvolvida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), tem ganhado destaque por reunir produtividade, resistência e sabor em um único fruto.

Essa banana tipo nanica, voltada especialmente para as condições do Espírito Santo, nasce como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Ambrosia representa anos de pesquisa e cruzamentos conduzidos por especialistas que buscavam uma variedade mais adaptada ao clima local e mais vantajosa para o produtor.

A fruta tem características que atendem tanto ao campo quanto ao mercado:

  • Alta produtividade
  • Melhor adaptação às condições climáticas regionais
  • Resistência a doenças que afetam plantações tradicionais
  • Padrão de fruto atrativo para comercialização
  • Sabor e textura semelhantes à banana nanica tradicional

Segundo o Incaper, o desenvolvimento da Ambrosia é fruto de um trabalho contínuo de melhoramento genético. O objetivo era reduzir prejuízos e aumentar a eficiência da produção de banana no estado.

Depois de quase 20 anos de estudos, a variedade foi validada em campo até atingir um equilíbrio entre qualidade e resistência, especialmente contra doenças que afetam plantações em todo o país.

Divisor de águas

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura | Foto: Reprodução | Incaper

A Ambrosia pode representar um divisor de águas para pequenos e médios agricultores, pois ela tende a:

  • Diminuir custos com defensivos
  • Reduzir perdas na colheita
  • Aumentar a previsibilidade da produção
  • Melhorar a rentabilidade por hectare

Além disso, a cultivar apresenta plantas mais robustas e cachos que podem ultrapassar 30 kg, elevando significativamente o potencial produtivo.

Sabor mais intenso

Além das vantagens para os agricultores, a banana apresenta alto teor de açúcar (Brix, sólidos solúveis/açúcares da banana, superior a variedades tradicionais), o que pode resultar em um sabor mais intenso e maior versatilidade.

O consumidor deve encontrar uma banana muito semelhante à tradicional, porém mais padronizada e com qualidade consistente.

A Ambrosia também destaca a importância da pesquisa pública para o avanço da agricultura. Diante das mudanças climáticas e da elevação dos custos, o desenvolvimento de variedades mais resistentes torna-se fundamental para assegurar a segurança alimentar e manter a competitividade.

Lançamento

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura | Foto: Reprodução | Incaper

O lançamento oficial da Ambrosia aconteceu em Alfredo Chaves (ES), município com forte tradição na bananicultura, e reuniu mais de 500 pessoas entre produtores, técnicos e lideranças do setor.

Durante o evento, cerca de 1.200 mudas da nova variedade foram distribuídas gratuitamente, incentivando a adoção inicial da Ambrosia nas propriedades rurais e acelerando sua chegada ao mercado.

O encontro contou com programação técnica, palestras e apresentação oficial da cartilha “Ambrosia, uma banana tipo nanica para o Espírito Santo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agricultura Banana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Banana surge como resposta a desafios históricos da cultura, como pragas, doenças e perdas na lavoura
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x