Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PÁSCOA

Descubra chocolates mais confiáveis para comprar nos supermercados

Mercado brasileiro vem valorizando naturalidade nos alimentos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/03/2026 - 17:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chocolate no Brasil
Chocolate no Brasil -

Com a Páscoa batendo à porta, as vendas de chocolate no Brasil aumentam e movimentam os supermercados. Mas quais são os produtos mais confiáveis para comprar nesta época do ano?

Além do preço, entre os requisitos de qualidade observados pela população brasileira estão: cacau de boa procedência, ausência de aditivos artificiais e transparência na rotulagem.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em conjunto com o conceito de “clean label”, o cenário do mercado brasileiro vem acompanhando movimentos que valorizam a naturalidade dos alimentos.

Leia Também:

Fácil e rápido: 3 receitas deliciosas e sem carne para a Semana Santa
Nova espécie de banana pode revolucionar o campo no Brasil; conheça
Quais são as frutas do Outono? Conheça e economize nas compras do mês

Quais são as marcas de chocolate mais confiáveis?

  • Luckau: a marca está presente em grandes redes de supermercados e aposta em ingredientes com menor adição de açúcar em suas barras, bombons e cremes.
  • Luisa Abram: trabalha com cacau selvagem da Amazônia e açúcar orgânico, oferecendo chocolates com notas frutadas e de especiarias.
  • AMMA Chocolate: com foco na sustentabilidade e na preservação da Mata Atlântica, utiliza cacau da Bahia e elimina aromatizantes sintéticos de suas formulações.
  • Java Chocolates: chama atenção por dispensar aditivos como soja e leite, além de oferecer opções com adoçantes alternativos.
  • Danke: apresenta uma lista curta de ingredientes, como massa de cacau, açúcar e manteiga de cacau, especialmente em versões mais intensas, como o chocolate 70%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia páscoa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chocolate no Brasil
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Chocolate no Brasil
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Chocolate no Brasil
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Chocolate no Brasil
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x