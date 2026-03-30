Descubra chocolates mais confiáveis para comprar nos supermercados

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Chocolate no Brasil - Foto: Reprodução| Freepik

Com a Páscoa batendo à porta, as vendas de chocolate no Brasil aumentam e movimentam os supermercados. Mas quais são os produtos mais confiáveis para comprar nesta época do ano?

Além do preço, entre os requisitos de qualidade observados pela população brasileira estão: cacau de boa procedência, ausência de aditivos artificiais e transparência na rotulagem.

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Em conjunto com o conceito de “clean label”, o cenário do mercado brasileiro vem acompanhando movimentos que valorizam a naturalidade dos alimentos.

Quais são as marcas de chocolate mais confiáveis?