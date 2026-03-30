PÁSCOA
Descubra chocolates mais confiáveis para comprar nos supermercados
Mercado brasileiro vem valorizando naturalidade nos alimentos
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Com a Páscoa batendo à porta, as vendas de chocolate no Brasil aumentam e movimentam os supermercados. Mas quais são os produtos mais confiáveis para comprar nesta época do ano?
Além do preço, entre os requisitos de qualidade observados pela população brasileira estão: cacau de boa procedência, ausência de aditivos artificiais e transparência na rotulagem.
Em conjunto com o conceito de “clean label”, o cenário do mercado brasileiro vem acompanhando movimentos que valorizam a naturalidade dos alimentos.
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Quais são as marcas de chocolate mais confiáveis?
- Luckau: a marca está presente em grandes redes de supermercados e aposta em ingredientes com menor adição de açúcar em suas barras, bombons e cremes.
- Luisa Abram: trabalha com cacau selvagem da Amazônia e açúcar orgânico, oferecendo chocolates com notas frutadas e de especiarias.
- AMMA Chocolate: com foco na sustentabilidade e na preservação da Mata Atlântica, utiliza cacau da Bahia e elimina aromatizantes sintéticos de suas formulações.
- Java Chocolates: chama atenção por dispensar aditivos como soja e leite, além de oferecer opções com adoçantes alternativos.
- Danke: apresenta uma lista curta de ingredientes, como massa de cacau, açúcar e manteiga de cacau, especialmente em versões mais intensas, como o chocolate 70%.
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