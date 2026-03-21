GASTRONOMIA
Quais são as frutas do Outono? Conheça e economize nas compras do mês
Outono começou oficialmente nesta sexta-feira, 20 de março
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O outono começou oficialmente nesta sexta-feira, 20 de março, o que sinaliza também que alguns alimentos devem ficar mais caros, enquanto outros podem ficar mais baratos. Para acompanhar essa transição e aproveitar as compras do mês da melhor forma, é preciso saber quais são as frutas e verduras que costumam ser colhidas durante a estação.
Ao serem colhidos no tempo certo, os alimentos ganham mais sabor, maior valor nutricional e, muitas vezes, preços mais acessíveis. Além disso, esses alimentos tendem a oferecer nutrientes estratégicos para o período, ajudando o organismo a lidar melhor com a queda de temperatura e as variações de umidade.
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Frutas
Entre as frutas típicas da estação, destacam-se maçã, pera, banana, caqui, goiaba, abacate.
Elas são ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes que contribuem para a imunidade e para a saúde intestinal, pontos importantes para a estação, quando gripes e resfriados se tornam mais frequentes.
Verduras
Enquanto isso, entre as verduras e legumes, ganham espaço alimentos como abóbora, cenoura, beterraba, batata-doce, inhame, mandioquinha, espinafre, couve e brócolis.
Esses vegetais são versáteis e podem ser consumidos em preparações mais quentes, como sopas, caldos e assados.
Impacto socioambiental
Outro benefício importante de consumir alimentos da estação está na sustentabilidade, já que alimentos típicos do outono exigem menos recursos para cultivo e transporte, o que reduz o impacto ambiental e favorece a economia local.
Na prática, ajustar a alimentação ao outono pode ser mais simples do que parece. Apostar em frutas como lanche, incluir legumes em preparações quentes e variar as folhas nas saladas são estratégias acessíveis que fazem diferença na rotina.
Mais do que uma escolha alimentar, seguir a sazonalidade é uma forma inteligente de cuidar da saúde, do bolso e do meio ambiente.
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