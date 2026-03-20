CULINÁRIA

Bolo de cenoura na frigideira: veja a receita que vem fazendo sucesso

Podendo ficar pronta em cerca de 20 minutos, receita une sabor e praticidade

Por Gustavo Nascimento

20/03/2026 - 4:00 h

O bolo de cenoura, uma das sobremesas mais populares do Brasil, acabou de ganhar uma nova forma. Para quem quer um doce caseiro sem ligar o forno, é possível fazer uma versão do tradicional bolo apenas com uma frigideira e alguns ingredientes.

A receita se popularizou na internet justamente por unir três grandes pontos: facilidade, economia e resultado imediato. Em cerca de 20 minutos, é possível preparar uma ótima massa com o clássico sabor de cenoura e finalizar com um brigadeiro cremoso.

Aprenda a fazer o bolo de cenoura na frigideira

Ingredientes do bolo

  • 2 ovos (100 g)
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar (93 g)
  • 1/4 xícara (chá) de óleo (50 ml)
  • 1 xícara (chá) de cenoura picada (135 g)
  • 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (68 g)
  • 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó (14 g)

Ingredientes do brigadeiro

  • 1/2 caixinha de leite condensado (198 g)
  • 1 caixinha de creme de leite (200 g)
  • 1/2 xícara (chá) de achocolatado (65 g)

Modo de preparo do bolo

  1. No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura até formar um creme bem homogêneo.
  2. Transfira para uma tigela e misture a farinha de trigo.
  3. Acrescente o fermento e mexa delicadamente.
  4. Unte uma frigideira antiaderente (de preferência com tampa).
  5. Despeje a massa, tampe e leve ao fogo bem baixo.
  6. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos.
  7. Quando estiver firme, vire com cuidado (como uma panqueca) e deixe dourar do outro lado por mais alguns minutos.

Modo de preparo do brigadeiro

  1. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o achocolatado.
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre.
  3. Cozinhe até engrossar e atingir ponto cremoso.
  4. Desligue e deixe esfriar levemente antes de usar.
  5. Despeje o brigadeiro ainda morno sobre o bolo na frigideira ou já desenformado. Espalhe bem e sirva em seguida.

