Bolo de cenoura na frigideira: veja a receita que vem fazendo sucesso
Podendo ficar pronta em cerca de 20 minutos, receita une sabor e praticidade
O bolo de cenoura, uma das sobremesas mais populares do Brasil, acabou de ganhar uma nova forma. Para quem quer um doce caseiro sem ligar o forno, é possível fazer uma versão do tradicional bolo apenas com uma frigideira e alguns ingredientes.
A receita se popularizou na internet justamente por unir três grandes pontos: facilidade, economia e resultado imediato. Em cerca de 20 minutos, é possível preparar uma ótima massa com o clássico sabor de cenoura e finalizar com um brigadeiro cremoso.
Aprenda a fazer o bolo de cenoura na frigideira
Ingredientes do bolo
- 2 ovos (100 g)
- 1/2 xícara (chá) de açúcar (93 g)
- 1/4 xícara (chá) de óleo (50 ml)
- 1 xícara (chá) de cenoura picada (135 g)
- 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (68 g)
- 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó (14 g)
Ingredientes do brigadeiro
- 1/2 caixinha de leite condensado (198 g)
- 1 caixinha de creme de leite (200 g)
- 1/2 xícara (chá) de achocolatado (65 g)
Modo de preparo do bolo
- No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura até formar um creme bem homogêneo.
- Transfira para uma tigela e misture a farinha de trigo.
- Acrescente o fermento e mexa delicadamente.
- Unte uma frigideira antiaderente (de preferência com tampa).
- Despeje a massa, tampe e leve ao fogo bem baixo.
- Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos.
- Quando estiver firme, vire com cuidado (como uma panqueca) e deixe dourar do outro lado por mais alguns minutos.
Modo de preparo do brigadeiro
- Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o achocolatado.
- Leve ao fogo médio, mexendo sempre.
- Cozinhe até engrossar e atingir ponto cremoso.
- Desligue e deixe esfriar levemente antes de usar.
- Despeje o brigadeiro ainda morno sobre o bolo na frigideira ou já desenformado. Espalhe bem e sirva em seguida.
