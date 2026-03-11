Noite de Verão Lilás une música, gastronomia e tributo a Djavan em Salvador

Evento na Pituba celebra 30 anos do Lilás Cozinha com homenagem a Djavan - Foto: Divulgação

A temporada da “Noite de Verão Lilás” entra em sua reta final nesta quinta-feira, 12, às 20h, na varanda do Lilás Cozinha. O projeto musical ocupa o espaço do restaurante em algumas quintas-feiras do verão e, nesta penúltima edição, apresenta um tributo ao repertório de Djavan. A apresentação fica por conta do cantor Mateus Tranzilo, que revisita a obra do artista alagoano em um show especial na Pituba.

Para a noite, Tranzilo recebe convidados: a cantora Karen Cuzco, vencedora do Prêmio Educadora FM em 2025, e o rapper Biel Gomez. O repertório reúne sucessos como “Samurai”, “Se”, “Pétala”, “Esquinas”, “Açaí”, “Eu Te Devoro”, “Oceano”, “Sina” e “Linha do Equador”, além de “Lilás”, música que inspirou o nome do restaurante. O cantor também apresenta composições próprias, como “Arrumar Você”, lançada em outubro, e a inédita “Além de Fevereiro”, prevista para chegar às plataformas de áudio ainda neste mês.

No palco, Mateus Tranzilo é acompanhado pelos músicos Cláudio Saje (violão e guitarra), Lucas de Gal e Willé Vasconcelos, com operação de som assinada pelo Punk Hazard Studios.

O projeto marca o início das celebrações pelos 30 anos do Lilás Cozinha, uma das marcas consolidadas da gastronomia baiana. Durante o evento, o público também encontra um cardápio especial criado para a ocasião, com opções que dialogam com os pratos tradicionais da casa, como crostines de parmesão com lemon pepper e pesto, pão calabresa e bruschetta preparada com o pão caseiro assado em forno à lenha. A noite ainda contará com drinks exclusivos assinados pelo barman Caê Bartuo.

Instalado em um casarão de esquina cercado por árvores no bairro da Pituba, o Lilás Cozinha mantém uma rotina movimentada com público fiel e proposta baseada na chamada cozinha afetiva. O restaurante trabalha com culinária brasileira e italiana, além de oferecer delivery próprio e atendimento por aplicativos de entrega.