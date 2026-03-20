EMPREENDEDORISMO
Protagonismo baiano: Chef Tereza Paim vence "Prêmio Alice Bottas"
À frente do Grupo Tereza Paim (GTP), a chef baian foi premiada na categoria Empreendedorismo em evento realizado no Clube Espanhol, em Salvador
Por Jair Mendonça Jr
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A chef baiana Tereza Paim, nome central da gastronomia e do empresariado local, recebeu o Prêmio Alice Bottas 2026 na categoria Empreendedorismo.
Feliz em ter recebido esse importante prêmio, que exalta o poder feminino de sermos o que quisermos
A cerimônia, realizada no Clube Espanhol, reafirma a premiação como um dos principais selos de reconhecimento ao protagonismo feminino no estado.
Promovido pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, o prêmio homenageia mulheres que, através de suas trajetórias, transformam a realidade social e econômica da região.
Para Tereza Paim, a honraria celebra décadas de um trabalho virtuoso que projeta a cultura da Bahia para o mundo.
Empreendedorismo com DNA baiano
À frente do Grupo Tereza Paim (GTP), a chef consolidou um ecossistema de negócios que é referência em Salvador. Sua atuação vai além da cozinha, englobando gestão estratégica e valorização da cadeia produtiva local:
- Casa de Tereza: gastronomia de raiz no Rio Vermelho.
- Mesa de Tereza e Da TeTê Bar: conceitos inovadores de hospitalidade.
- Loja Tereza Paim e Tabuleiro da Chef: expansão da marca baiana no varejo.
Ao ser premiada pelas mãos do deputado federal Daniel Almeida, a chef destacou o simbolismo da conquista.
"Feliz em ter recebido esse importante prêmio, que exalta o poder feminino de sermos o que quisermos. Viva todas às mulheres premiadas neste evento", celebrou Tereza.
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Tradição e luta na Bahia
O Prêmio Alice Bottas, criado em 2015, resgata a memória da primeira mulher a integrar a diretoria do Sindicato dos Bancários da Bahia, em 1934.
O objetivo da honraria é valorizar baianas que contribuem para o fim das desigualdades e o fortalecimento da causa emancipacionista.
Lista de homenageadas
Além da chef baiana, outras personalidades de destaque no cenário estadual foram reconhecidas:
- Empreendedorismo: Chef baiana Tereza Paim (Líder do Grupo Tereza Paim - GTP);
- Artes: Andreia Reis (musicista da Banda Olodum);
- Comunicação: Camila Oliveira (jornalista da TV Bahia);
- Educação: Bárbara Karine (escritora e docente);
- Justiça: Lívia Santana e S’Antana Vaz (promotoras de Justiça e coordenadoras do grupo de trabalho contra o feminicídio);
- Ciência/PCD: Amanda Amaral Lopes (monitora da pós-graduação da Fiocruz);
- Categoria Bancária: Lucia Guedes.
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