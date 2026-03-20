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EMPREENDEDORISMO

Protagonismo baiano: Chef Tereza Paim vence "Prêmio Alice Bottas"

À frente do Grupo Tereza Paim (GTP), a chef baian foi premiada na categoria Empreendedorismo em evento realizado no Clube Espanhol, em Salvador

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

20/03/2026 - 13:13 h

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Tereza Paim recebe Prêmio Alice Bottas
Tereza Paim recebe Prêmio Alice Bottas -

A chef baiana Tereza Paim, nome central da gastronomia e do empresariado local, recebeu o Prêmio Alice Bottas 2026 na categoria Empreendedorismo.

Feliz em ter recebido esse importante prêmio, que exalta o poder feminino de sermos o que quisermos
Tereza Paim - Chef

A cerimônia, realizada no Clube Espanhol, reafirma a premiação como um dos principais selos de reconhecimento ao protagonismo feminino no estado.

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Promovido pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, o prêmio homenageia mulheres que, através de suas trajetórias, transformam a realidade social e econômica da região.

Para Tereza Paim, a honraria celebra décadas de um trabalho virtuoso que projeta a cultura da Bahia para o mundo.

Empreendedorismo com DNA baiano

À frente do Grupo Tereza Paim (GTP), a chef consolidou um ecossistema de negócios que é referência em Salvador. Sua atuação vai além da cozinha, englobando gestão estratégica e valorização da cadeia produtiva local:

  • Casa de Tereza: gastronomia de raiz no Rio Vermelho.
  • Mesa de Tereza e Da TeTê Bar: conceitos inovadores de hospitalidade.
  • Loja Tereza Paim e Tabuleiro da Chef: expansão da marca baiana no varejo.
Tereza Paim e Daniel Almeida
Tereza Paim e Daniel Almeida | Foto: Divulgação Tereza Paim

Ao ser premiada pelas mãos do deputado federal Daniel Almeida, a chef destacou o simbolismo da conquista.

"Feliz em ter recebido esse importante prêmio, que exalta o poder feminino de sermos o que quisermos. Viva todas às mulheres premiadas neste evento", celebrou Tereza.

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Tradição e luta na Bahia

Tereza Paim
Tereza Paim | Foto: Divulgação Tereza Paim

O Prêmio Alice Bottas, criado em 2015, resgata a memória da primeira mulher a integrar a diretoria do Sindicato dos Bancários da Bahia, em 1934.

O objetivo da honraria é valorizar baianas que contribuem para o fim das desigualdades e o fortalecimento da causa emancipacionista.

Lista de homenageadas

Além da chef baiana, outras personalidades de destaque no cenário estadual foram reconhecidas:

  • Empreendedorismo: Chef baiana Tereza Paim (Líder do Grupo Tereza Paim - GTP);
  • Artes: Andreia Reis (musicista da Banda Olodum);
  • Comunicação: Camila Oliveira (jornalista da TV Bahia);
  • Educação: Bárbara Karine (escritora e docente);
  • Justiça: Lívia Santana e S’Antana Vaz (promotoras de Justiça e coordenadoras do grupo de trabalho contra o feminicídio);
  • Ciência/PCD: Amanda Amaral Lopes (monitora da pós-graduação da Fiocruz);
  • Categoria Bancária: Lucia Guedes.

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Tags:

empreendedorismo Sindicato dos Bancários tereza paim

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