Festival anuncia programação musical de peso em Salvador

O Salvador Gastronomia confirmou nova data e horário e apresentou sua agenda musical. A edição acontece de 05 a 08 de março, das 15h às 21h, com entrada gratuíta, no Centro Histórico de Salvador, reunindo cozinhas autorais, feira a céu aberto e apresentações ao pôr do sol na Praça Tomé de Souza, na Rua Chile e no entorno do Palacete Tira Chapéu.

Com a proposta de fortalecer o Centro Histórico como distrito de experiências culturais e gastronômicas, o evento incorpora shows e DJs no fim da tarde, sempre entre 17h30 e 19h30. A ideia é acompanhar a mudança da luz natural e criar um ambiente que convide o público a permanecer no espaço até o início da noite. A música surge como extensão da vivência gastronômica.

O evento reúne restaurantesque representam diferentes estilos e narrativas da culinária contemporânea da cidade. O projeto já conta com Taste of Transitions, Casarìa, Pala7, Preta, Di Janela, Carvão, Gelato Luce, Divino Pãozito e Manga Mar.

Cada participante apresenta pratos autorais em formatos pensados para o consumo ao ar livre, priorizando acessibilidade, boa circulação e compartilhamento, além de estimular a descoberta de novos sabores. Em breve, o festival anunciará novos chefs e restaurantes convidados, ampliando ainda mais a diversidade da programação gastronômica.

Line-up

Com um line-up completo, o evento conta na quinta-feira, 5, com a cantora Illy, que abre a programação, seguida de DJ convidado. Na sexta-feira, 6, sobem ao palco Geleia Solar e DJ LA.

No sábado, 7, é a vez de Tiri de Castro e DJ Santz. O encerramento, no domingo, 8, fica por conta do projeto “Mamãe Eu Quero”, liderado por Mãeana ao lado de Pedro de Rosa Morais, Stella Maris e Brina Costa, além de DJ Libreana.