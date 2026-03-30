RECEITAS DE PÁSCOA
Fácil e rápido: 3 receitas deliciosas e sem carne para a Semana Santa
As receitas podem ser adaptadas para o feriado prolongado
Por Franciely Gomes
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A proibição do consumo de carne vermelha na Semana Santa ativa a criatividade das donas de casa na hora de montar o almoço e o jantar do fim de semana. Opções com legumes, verduras e massa podem compor um cardápio variado, substituindo a proteína comum.
Pensando nisso, o portal A TARDE separou três opções de receitas fáceis e práticas que levam alimentos nutritivos e pretende agradar toda a família durante a ceia do fim de semana.
Confira:
Farofa de castanha-do-pará e amêndoas
Ingredientes:
- 400 g de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas picadas
- 1/4 de xícara de chá de uva-passa
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a castanha-do-pará e as amêndoas e refogue até ficarem levemente douradas. Acrescente a uva-passa e misture bem. Adicione a farinha de mandioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até que a farinha de mandioca esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.
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Gratinado de batata com alho-poró
Ingredientes:
- 4 batatas cortadas em rodelas finas
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio e levemente dourado. Reserve. Em um refratário untado com azeite, faça camadas alternadas de batata e alho-poró. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino e uma leve pitada de noz-moscada. Em uma tigela, misture o creme de leite com o leite e despeje sobre as camadas, garantindo que o líquido se espalhe bem. Cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até as batatas ficarem macias e o topo bem dourado. Sirva em seguida.
Macarronada com molho de espinafre e tomate
Ingredientes:
- 250 g de macarrão espaguete
- 300 g de espinafre picado
- 2 tomates picados
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o espinafre e o extrato de tomate e cozinhe até começar a amolecer e murchar. Tempere o molho com sal e pimenta-do-reino. Misture o macarrão cozido ao molho. Sirva com o queijo parmesão.
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