Fácil e rápido: 3 receitas deliciosas e sem carne para a Semana Santa

Refeição sem carne - Foto: Ilustrativa | Freepik

A proibição do consumo de carne vermelha na Semana Santa ativa a criatividade das donas de casa na hora de montar o almoço e o jantar do fim de semana. Opções com legumes, verduras e massa podem compor um cardápio variado, substituindo a proteína comum.

Pensando nisso, o portal A TARDE separou três opções de receitas fáceis e práticas que levam alimentos nutritivos e pretende agradar toda a família durante a ceia do fim de semana.

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Confira:

Farofa de castanha-do-pará e amêndoas

Registro da farofa de castanha-do-pará | Foto: Reprodução | Yoki

Ingredientes:

400 g de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

1/4 de xícara de chá de amêndoas picadas

1/4 de xícara de chá de uva-passa

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a castanha-do-pará e as amêndoas e refogue até ficarem levemente douradas. Acrescente a uva-passa e misture bem. Adicione a farinha de mandioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até que a farinha de mandioca esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.

Gratinado de batata com alho-poró

Registro ilustrativo do gratinado de batata com alho-poró | Foto: Reprodução | Redes sociais

Ingredientes:

4 batatas cortadas em rodelas finas

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio e levemente dourado. Reserve. Em um refratário untado com azeite, faça camadas alternadas de batata e alho-poró. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino e uma leve pitada de noz-moscada. Em uma tigela, misture o creme de leite com o leite e despeje sobre as camadas, garantindo que o líquido se espalhe bem. Cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até as batatas ficarem macias e o topo bem dourado. Sirva em seguida.

Macarronada com molho de espinafre e tomate

Registro ilustrativo do gratinado de batata com alho-poró | Foto: Reprodução | Youtube

Ingredientes:

250 g de macarrão espaguete

300 g de espinafre picado

2 tomates picados

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1/4 de xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de extrato de tomate

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o espinafre e o extrato de tomate e cozinhe até começar a amolecer e murchar. Tempere o molho com sal e pimenta-do-reino. Misture o macarrão cozido ao molho. Sirva com o queijo parmesão.