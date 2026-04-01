Semana Santa especial: festival aposta em pratos icônicos de bacalhau

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Tradição e inovação marcam nova edição do Festival do Bacalhau na Bahia - Foto: Divulgação

Um dos principais eventos gastronômicos da Semana Santa, o Festival do Bacalhau chega à sua 3ª edição. O evento acontece até o domingo, 5 de abril, convidando o público a mergulhar em diferentes interpretações de um dos ingredientes mais emblemáticos da culinária: o bacalhau.

O festival será realizado nas unidades do Boteco Português, em Salvador e Morro de São Paulo, e ganha um novo capítulo com a participação inédita do Ibero Mar, restaurante especializado em gastronomia ibérica, localizado na Segunda Praia de Morro de São Paulo. A parceria amplia o alcance do festival e reforça sua proposta de oferecer ao público diferentes cenários para vivenciar a experiência.

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O Festival tem o objetivo de trazer o bacalhau como o protagonista da mesa. A proposta é explorar sua versatilidade por meio de receitas que transitam entre tradição e releitura contemporânea, evidenciando como um único ingrediente pode se transformar em diferentes experiências à mesa.

O menu reúne o Bacalhau “à Zé do Pipo”, o Bacalhau “à Narcisa”, o Bacalhau “Espiritual” e as Migas de Bacalhau, apresentados em versões desenvolvidas especialmente para o festival.

| Foto: Divulgação

As interpretações levam a assinatura do Chef Gonçalo Ramirez. Além dos pratos exclusivos, o festival mantém um de seus diferenciais: todos os pedidos acompanham uma taça de vinho, cuidadosamente pensada para harmonizar com as receitas e valorizar ainda mais os sabores apresentados.

“Num território marcado pela herança portuguesa, este festival assume-se como uma ponte entre tradições, promovendo a valorização das raízes que unem Bahia e Portugal. E, sobretudo, evoca memórias! O bacalhau é sinônimo de celebração, de família, de momentos partilhados! Um festival que não só honra essa história, como cria novas à volta dela", diz Ramirez.

SERVIÇO:

O quê: 3ª edição do Festival do Bacalhau – 3ª edição

Quando: Até 5 de abril de 2026

Onde:

Boteco Português - Unidade Morro de São Paulo / Local: Terceira Praia, Morro de São Paulo, Ilha de Tinharé, Cairu - BA / Funcionamento: Todos os dias, 11h às 23h.

Boteco Português - Unidade Rio Vermelho / Local: Rua Borges dos Reis, 16, Rio Vermelho, Salvador - BA / Funcionamento: Segunda-feira a Quinta-feira, 12h às 23h, Sexta-feira e Sábado, 12h às 01h e Domingo, 12h às 21h.

Ibero Mar - Unidade Morro de São Paulo / Local: Segunda Praia, Morro de São Paulo, Ilha de Tinharé, Cairu - BA / Funcionamento: Todos os dias, 10h às 22h.