Pare de cozinhar na água! Saiba o jeito certo de preparar batata-doce

Receita de batata doce assada - Foto: Imagem gerada por IA

A batata-doce é queridinha de quem busca uma alimentação equilibrada — e não é à toa. Rica em fibras, proteínas e vitaminas A, E, C e do complexo B, ela pode ser preparada de várias formas. Mas o jeito mais comum, cozida na água, pode não ser o mais vantajoso quando o assunto é preservar nutrientes.

Especialistas apontam que a forma de preparo faz toda a diferença no valor nutricional do alimento — e indicam uma alternativa simples que pode transformar o sabor e os benefícios.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por que evitar o cozimento na água

Apesar de popular, cozinhar a batata-doce em água pode reduzir parte dos nutrientes durante o processo. Já a fritura, embora garanta crocância, adiciona gordura e aumenta as calorias do prato.

Diante disso, nutricionistas recomendam outro caminho: o forno.

Assada é a melhor escolha



Preparar a batata-doce no forno ajuda a manter melhor seus nutrientes e ainda potencializa o sabor natural. Isso acontece porque, ao assar, o alimento perde parte da umidade e passa por um leve processo de “caramelização”, que intensifica o gosto adocicado.

Outro ponto positivo é que o preparo evita o excesso de gordura, tornando o prato mais leve e adequado para quem busca uma alimentação mais saudável.

Como fazer batata-doce assada

O preparo é simples, leva poucos ingredientes e não exige muita prática na cozinha. Antes de tudo, é importante higienizar bem a casca e deixar o forno pré-aquecido para garantir um resultado uniforme.

Ingredientes:

3 batatas-doces grandes

Azeite a gosto

Salsinha a gosto

Cebolinha a gosto

Orégano a gosto

Modo de preparo: