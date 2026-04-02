GASTRONOMIA
Pare de cozinhar na água! Saiba o jeito certo de preparar batata-doce
Especialistas indicam preparo no forno como melhor opção para manter nutrientes e evitar excesso de gordura
Por Iarla Queiroz
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A batata-doce é queridinha de quem busca uma alimentação equilibrada — e não é à toa. Rica em fibras, proteínas e vitaminas A, E, C e do complexo B, ela pode ser preparada de várias formas. Mas o jeito mais comum, cozida na água, pode não ser o mais vantajoso quando o assunto é preservar nutrientes.
Especialistas apontam que a forma de preparo faz toda a diferença no valor nutricional do alimento — e indicam uma alternativa simples que pode transformar o sabor e os benefícios.
Por que evitar o cozimento na água
Apesar de popular, cozinhar a batata-doce em água pode reduzir parte dos nutrientes durante o processo. Já a fritura, embora garanta crocância, adiciona gordura e aumenta as calorias do prato.
Diante disso, nutricionistas recomendam outro caminho: o forno.
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Assada é a melhor escolha
Preparar a batata-doce no forno ajuda a manter melhor seus nutrientes e ainda potencializa o sabor natural. Isso acontece porque, ao assar, o alimento perde parte da umidade e passa por um leve processo de “caramelização”, que intensifica o gosto adocicado.
Outro ponto positivo é que o preparo evita o excesso de gordura, tornando o prato mais leve e adequado para quem busca uma alimentação mais saudável.
Como fazer batata-doce assada
O preparo é simples, leva poucos ingredientes e não exige muita prática na cozinha. Antes de tudo, é importante higienizar bem a casca e deixar o forno pré-aquecido para garantir um resultado uniforme.
Ingredientes:
- 3 batatas-doces grandes
- Azeite a gosto
- Salsinha a gosto
- Cebolinha a gosto
- Orégano a gosto
Modo de preparo:
- Corte as batatas em rodelas de aproximadamente 2 cm.
- Preaqueça o forno a 200°C.
- Disponha as fatias em uma travessa e regue com azeite.
- Tempere com cebolinha, salsinha e orégano a gosto.
- Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 20 minutos.
- Após ficarem macias (sem desmanchar), retire o papel e deixe dourar por mais 10 minutos.
- Se quiser, finalize com presunto, bacon ou peito de peru picado.
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