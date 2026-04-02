Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Pare de cozinhar na água! Saiba o jeito certo de preparar batata-doce

Especialistas indicam preparo no forno como melhor opção para manter nutrientes e evitar excesso de gordura

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/04/2026 - 16:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Receita de batata doce assada
Receita de batata doce assada -

A batata-doce é queridinha de quem busca uma alimentação equilibrada — e não é à toa. Rica em fibras, proteínas e vitaminas A, E, C e do complexo B, ela pode ser preparada de várias formas. Mas o jeito mais comum, cozida na água, pode não ser o mais vantajoso quando o assunto é preservar nutrientes.

Especialistas apontam que a forma de preparo faz toda a diferença no valor nutricional do alimento — e indicam uma alternativa simples que pode transformar o sabor e os benefícios.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por que evitar o cozimento na água

Apesar de popular, cozinhar a batata-doce em água pode reduzir parte dos nutrientes durante o processo. Já a fritura, embora garanta crocância, adiciona gordura e aumenta as calorias do prato.

Diante disso, nutricionistas recomendam outro caminho: o forno.

Leia Também:

Essa receita cremosa de peixe com camarão é perfeita para Páscoa
Semana Santa especial: festival aposta em pratos icônicos de bacalhau
Descubra chocolates mais confiáveis para comprar nos supermercados
Fácil e rápido: 3 receitas deliciosas e sem carne para a Semana Santa

Assada é a melhor escolha

Preparar a batata-doce no forno ajuda a manter melhor seus nutrientes e ainda potencializa o sabor natural. Isso acontece porque, ao assar, o alimento perde parte da umidade e passa por um leve processo de “caramelização”, que intensifica o gosto adocicado.

Outro ponto positivo é que o preparo evita o excesso de gordura, tornando o prato mais leve e adequado para quem busca uma alimentação mais saudável.

Como fazer batata-doce assada

O preparo é simples, leva poucos ingredientes e não exige muita prática na cozinha. Antes de tudo, é importante higienizar bem a casca e deixar o forno pré-aquecido para garantir um resultado uniforme.

Ingredientes:

  • 3 batatas-doces grandes
  • Azeite a gosto
  • Salsinha a gosto
  • Cebolinha a gosto
  • Orégano a gosto

Modo de preparo:

  1. Corte as batatas em rodelas de aproximadamente 2 cm.
  2. Preaqueça o forno a 200°C.
  3. Disponha as fatias em uma travessa e regue com azeite.
  4. Tempere com cebolinha, salsinha e orégano a gosto.
  5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 20 minutos.
  6. Após ficarem macias (sem desmanchar), retire o papel e deixe dourar por mais 10 minutos.
  7. Se quiser, finalize com presunto, bacon ou peito de peru picado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita fácil Receita simples

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Receita de batata doce assada
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Receita de batata doce assada
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Receita de batata doce assada
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Receita de batata doce assada
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x