GUIA GASTRONÔMICO
5 lugares para tomar um café diferenciado em Salvador
Lista reúne cafeterias em diferentes bairros da capital baiana
A capital baiana está repleta de experiências gastronômicas para serem exploradas. Quando o assunto é café da manhã, Salvador oferece opções espalhadas pela cidade, com propostas que vão do tradicional ao inovador.
Em bairros como Barra, Pituba e Santo Antônio Além do Carmo, é possível encontrar desde padarias tradicionais até cafeterias com propostas mais elaboradas.
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Onde tomar café da manhã em Salvador
Jeanne Garcia Confeitaria
Na Pituba, o espaço oferece opções de confeitaria e brunch. Entre os itens do cardápio estão croissants, cheesecakes e bebidas especiais.
- Endereço: Rua Ramalho Ortigão, 30. Pituba. Salvador/BA
- Funcionamento: terça a sexta - a partir das 13h | Sábado e domingo - a partir das 8h
Padó Padaria
Localizada na Barra, a padaria reúne produtos de panificação e opções de café da manhã com influência contemporânea.
- Endereço: Rua Dr. João Pondé, 480. Barra
- Funcionamento: quinta a domingo | 8:00h - 12:30h
Little England Café
No Centro Histórico, o café segue uma proposta inspirada na cultura inglesa e atrai tanto turistas quanto moradores.
- Endereço: Praça da Sé, 20. Pelourinho, Salvador, Bahia
- Funcionamento: terça a sábado 9h-19h | Dom 10h-19h
DCAE Cafeteria (Do Coado ao Expresso)
A cafeteria tem foco em diferentes métodos de preparo de café e atende principalmente ao público interessado na bebida.
- Endereço: Rua das Hortênsias, 776 LOJA 01 Pituba, Salvador
Padoca do Carmo
Tradicional entre os baianos, a padaria é uma excelente escolha para quem quer unir um bom café da manhã a um passeio pela região boêmia do Santo Antônio Além do Carmo.
- Endereço: Rua do Carmo, 13, Santo Antônio, Salvador - BA
- Funcionamento: A partir das 8hrs
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