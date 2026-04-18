5 lugares para tomar um café diferenciado em Salvador

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Lugares para tomar um café diferenciado - Foto: Reprodução| Freepik

A capital baiana está repleta de experiências gastronômicas para serem exploradas. Quando o assunto é café da manhã, Salvador oferece opções espalhadas pela cidade, com propostas que vão do tradicional ao inovador.

Em bairros como Barra, Pituba e Santo Antônio Além do Carmo, é possível encontrar desde padarias tradicionais até cafeterias com propostas mais elaboradas.

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Onde tomar café da manhã em Salvador

Jeanne Garcia Confeitaria

Na Pituba, o espaço oferece opções de confeitaria e brunch. Entre os itens do cardápio estão croissants, cheesecakes e bebidas especiais.

Endereço: Rua Ramalho Ortigão, 30. Pituba. Salvador/BA

Rua Ramalho Ortigão, 30. Pituba. Salvador/BA Funcionamento: terça a sexta - a partir das 13h | Sábado e domingo - a partir das 8h

Padó Padaria

Localizada na Barra, a padaria reúne produtos de panificação e opções de café da manhã com influência contemporânea.

Endereço: Rua Dr. João Pondé, 480. Barra

Rua Dr. João Pondé, 480. Barra Funcionamento: quinta a domingo | 8:00h - 12:30h

Little England Café

No Centro Histórico, o café segue uma proposta inspirada na cultura inglesa e atrai tanto turistas quanto moradores.

Endereço: Praça da Sé, 20. Pelourinho, Salvador, Bahia

Praça da Sé, 20. Pelourinho, Salvador, Bahia Funcionamento: terça a sábado 9h-19h | Dom 10h-19h

DCAE Cafeteria (Do Coado ao Expresso)

A cafeteria tem foco em diferentes métodos de preparo de café e atende principalmente ao público interessado na bebida.

Endereço: Rua das Hortênsias, 776 LOJA 01 Pituba, Salvador

Padoca do Carmo

Tradicional entre os baianos, a padaria é uma excelente escolha para quem quer unir um bom café da manhã a um passeio pela região boêmia do Santo Antônio Além do Carmo.