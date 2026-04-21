Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOP 1

Queijo brasileiro é eleito o melhor do mundo em concurso

O alimento participou de um concurso internacional

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O queijo concorreu com outros 2 mil
O queijo concorreu com outros 2 mil -

Um queijo brasileiro conquistou o prêmio do concurso Mundial do Queijo do Brasil nesta semana. Produzido em Pouso Redondo, no interior de Santa Catarina, o alimento foi eleito o melhor do mundo pelos jurados.

Chamado de Reserva do Vale, o queijo foi avaliado por especialistas, que provaram outras 2 mil iguarias de mais de 20 países. Dentre os fatores que elegeram o brasileiro como campeão estavam sabor, textura, aroma e aparência.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O queijo catarinense, que tem produção feita com leite selecionado, ganhou pontuação máxima em todos os quesitos e superou os concorrentes internacionais, levando a premiação para casa.

Leia Também:

Brigadeirão na airfryer: sobremesa fácil e cremosa para o feriado
5 lanches proteicos fáceis para um café da manhã saudável
5 lugares para tomar um café diferenciado em Salvador

Além do Reserva do Vale, outros queijos naturais de Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina também ganharam premiações no concurso, que premiou os campeões com medalhas de ouro, prata e bronze.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia premiação queijo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O queijo concorreu com outros 2 mil
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

O queijo concorreu com outros 2 mil
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

O queijo concorreu com outros 2 mil
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O queijo concorreu com outros 2 mil
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x