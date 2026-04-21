Queijo brasileiro é eleito o melhor do mundo em concurso

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O queijo concorreu com outros 2 mil - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um queijo brasileiro conquistou o prêmio do concurso Mundial do Queijo do Brasil nesta semana. Produzido em Pouso Redondo, no interior de Santa Catarina, o alimento foi eleito o melhor do mundo pelos jurados.

Chamado de Reserva do Vale, o queijo foi avaliado por especialistas, que provaram outras 2 mil iguarias de mais de 20 países. Dentre os fatores que elegeram o brasileiro como campeão estavam sabor, textura, aroma e aparência.

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O queijo catarinense, que tem produção feita com leite selecionado, ganhou pontuação máxima em todos os quesitos e superou os concorrentes internacionais, levando a premiação para casa.

Além do Reserva do Vale, outros queijos naturais de Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina também ganharam premiações no concurso, que premiou os campeões com medalhas de ouro, prata e bronze.