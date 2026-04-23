Saiba quais são as seis carnes que você precisa evitar no churrasco
Cortes com pouca gordura ou muitas fibras rígidas precisam de preparo lento, algo que a grelha tradicional não oferece
Existem algumas carnes que não servem para o churrasco, mesmo que continuem sendo vendidas com frequência, o que pode frustrar muita gente. Se o objetivo é evitar desperdício, garantindo um churrasco saboroso e bem feito, vale conhecer as carnes que devem ficar de fora.
Leia Também:
Cortes que para evitar no churrasco
1. Músculo
Apesar de ser saboroso em preparos longos, o músculo é extremamente rígido. No churrasco, onde o cozimento é rápido e direto, ele não tem tempo para amolecer. Ou seja, o resultado é uma carne dura e difícil de mastigar.
2. Acém comum (sem preparo adequado)
O acém pode funcionar, mas não da forma tradicional.. Esse corte tende a ficar seco e fibroso se for direto na grelha já que exige marinada, cozimento indireto ou preparo lento.
3. Peito bovino (sem técnica)
Popular em churrascos nos Estados Unidos, o peito bovino só serve se passar horas em defumação controlada. Na grelha comum, sem esse cuidado, ele vira uma carne dura e sem suculência.
4. Coxão duro
Como o nome já diz, o coxão duro é um corte firme e pouco marmorizado, ou seja, não há gordura suficiente para manter a maciez, deixando a carne seca.
5. Patinho
Muito utilizado em moídos e bifes, o patinho é considerado magro demais para o churrasco. Sem gordura, ele perde suculência rapidamente e pode ficar com textura borrachuda.
6. Carne de segunda muito magra
No geral, cortes muito magros não são boas opções para o churrasco, visto que a ausência de gordura impede a caramelização da carne.
Por que essas carnes não são apropriadas para o churrasco?
O churrasco depende de três fatores principais: gordura, maciez natural e reação ao calor. Cortes com pouca gordura ou muitas fibras rígidas precisam de preparo lento, algo que a grelha tradicional não oferece.
Sem isso, o calor alto apenas resseca a carne por fora sem transformar sua textura interna.
O maior erro não é só escolher o corte errado, mas tratá-lo como se fosse adequado para a grelha. Cada carne tem seu método ideal.
Alternativas melhores
Se a intenção é acertar, a prioridade devem ser os cortes com boa marmorização e maciez natural. Entre os mais seguros estão:
- Picanha;
- Fraldinha;
- Contra-filé;
- Alcatra (miolo);
- Costela (com tempo e técnica).
Esses cortes reagem bem ao calor direto e entregam sabor sem exigir técnicas complexas.
