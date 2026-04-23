Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Saiba quais são as seis carnes que você precisa evitar no churrasco

Cortes com pouca gordura ou muitas fibras rígidas precisam de preparo lento, algo que a grelha tradicional não oferece

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Comidas típicas de um churrasco
Comidas típicas de um churrasco -

Existem algumas carnes que não servem para o churrasco, mesmo que continuem sendo vendidas com frequência, o que pode frustrar muita gente. Se o objetivo é evitar desperdício, garantindo um churrasco saboroso e bem feito, vale conhecer as carnes que devem ficar de fora.

Cortes que para evitar no churrasco

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

1. Músculo

Apesar de ser saboroso em preparos longos, o músculo é extremamente rígido. No churrasco, onde o cozimento é rápido e direto, ele não tem tempo para amolecer. Ou seja, o resultado é uma carne dura e difícil de mastigar.

2. Acém comum (sem preparo adequado)

O acém pode funcionar, mas não da forma tradicional.. Esse corte tende a ficar seco e fibroso se for direto na grelha já que exige marinada, cozimento indireto ou preparo lento.

3. Peito bovino (sem técnica)

Popular em churrascos nos Estados Unidos, o peito bovino só serve se passar horas em defumação controlada. Na grelha comum, sem esse cuidado, ele vira uma carne dura e sem suculência.

4. Coxão duro

Como o nome já diz, o coxão duro é um corte firme e pouco marmorizado, ou seja, não há gordura suficiente para manter a maciez, deixando a carne seca.

5. Patinho

Muito utilizado em moídos e bifes, o patinho é considerado magro demais para o churrasco. Sem gordura, ele perde suculência rapidamente e pode ficar com textura borrachuda.

6. Carne de segunda muito magra

No geral, cortes muito magros não são boas opções para o churrasco, visto que a ausência de gordura impede a caramelização da carne.

Por que essas carnes não são apropriadas para o churrasco?

O churrasco depende de três fatores principais: gordura, maciez natural e reação ao calor. Cortes com pouca gordura ou muitas fibras rígidas precisam de preparo lento, algo que a grelha tradicional não oferece.

Sem isso, o calor alto apenas resseca a carne por fora sem transformar sua textura interna.

O maior erro não é só escolher o corte errado, mas tratá-lo como se fosse adequado para a grelha. Cada carne tem seu método ideal.

Alternativas melhores

Se a intenção é acertar, a prioridade devem ser os cortes com boa marmorização e maciez natural. Entre os mais seguros estão:

  • Picanha;
  • Fraldinha;
  • Contra-filé;
  • Alcatra (miolo);
  • Costela (com tempo e técnica).

Esses cortes reagem bem ao calor direto e entregam sabor sem exigir técnicas complexas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnes churrasco dicas de cozinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

