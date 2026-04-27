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INCIDENTE HOSPITALAR

Princípio de incêndio atinge Hospital Geral de Vitória da Conquista

Fogo começou no laboratório; pacientes da UTI foram transferidos

Andrêzza Moura
Por

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Pacientes precisaram ser transferidos
Pacientes precisaram ser transferidos - Foto: Reprodução

Um princípio de incêndio, na madrugada desta segunda-feira, 27, no Hospital Geral de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, causou preocupação e alterou a rotina na unidade de saúde. a rotina do Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Informações preliminares apontam que o foco teve início no setor de laboratório, por volta das 5h. Foi preciso evacuar áreas próximas.

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Equipes internas e agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia agiram rapidamente e controlaram as chamas ainda no início, evitando danos maiores à estrutura.

Pacientes da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) 2 foram transferidos para outros setores da unidade, como a UTI 3 e a emergência. Dois pacientes foram encaminhados para outras unidades de saúde, incluindo atendimento em Jequié, também no sudoeste do estado.

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Apesar do impacto na rotina hospitalar, ninguém ficou ferido. O centro cirúrgico foi liberado para funcionamento, mas parte das cirurgias foi reagendada por precaução. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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Tags:

Incêndio incêndio Bahia vitória da conquista

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