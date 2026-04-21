Incêndio de grandes proporções atinge loja no centro de Feira de Santana

Perícia vai investigar a causa do incêndio - Foto: Reprodução / Acorda Cidade

A rotina no centro de Feira de Santana foi interrompida por um incêndio de grandes proporções na noite desta segunda-feira, 20, quando uma loja da Casas Bahia foi tomada pelas chamas na região da Marechal Deodoro.

O fogo começou por volta das 21h e rapidamente alcançou o pavimento superior do imóvel. A loja estava fechada no momento do início do incêndio e não houve registro de pessoas feridas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e passou a atuar no combate ainda durante a noite. Para reforçar o abastecimento de água, foram utilizados dois caminhões-pipa, com apoio também do Exército e da Secretaria Municipal de Agricultura.

No interior da loja, a grande quantidade de produtos inflamáveis intensificou as chamas. Eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos foram destruídos, o que dificultou inclusive a identificação do ponto onde o fogo teria começado.

O trabalho das equipes se estendeu por toda a madrugada e continuou na manhã desta terça-feira, 21, com apoio de órgãos da Prefeitura de Feira de Santana. Parte da área permanece sem energia elétrica.

De acordo com a tenente Jéssica, do Corpo de Bombeiros, a ausência de estrutura de prevenção também chamou atenção. Ela afirmou ainda que o estabelecimento não possuía vistoria da corporação. Em entrevista, explicou as dificuldades enfrentadas: “Nós fomos acionados por volta das 21h para essa ocorrência. Quando chegamos ao local, era no pavimento superior. Começamos a combater, mas a edificação não possui nenhuma abertura lateral, não possui janelas, nem nenhum acesso, o que dificultou bastante a progressão das nossas equipes na edificação", avaliou.

A Defesa Civil de Feira de Santana deve realizar uma vistoria no imóvel para avaliar possíveis riscos estruturais.