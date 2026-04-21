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BAHIA

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem em Camaçari

Chamas se espalharam rapidamente e puderam ser vistas de diferentes pontos da cidade

Luan Julião
Por

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Imagens nas redes sociais mostram a intensidade do fogo
Imagens nas redes sociais mostram a intensidade do fogo -

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem na noite desta segunda-feira, 20, na Rua do Cedro, no bairro Parque das Palmeiras, em Camaçari.

As chamas se espalharam rapidamente e puderam ser vistas de diferentes pontos da cidade, chamando a atenção de moradores da região. Até o momento, não há registro de feridos, e a origem do fogo ainda não foi identificada.

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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio e o trabalho das equipes no local para tentar controlar as chamas.

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O galpão faz parte de um complexo com outras estruturas utilizadas para armazenamento de materiais variados, incluindo itens inflamáveis, o que aumenta o risco de propagação do fogo e gera preocupação entre moradores próximos.

Para conter o avanço das chamas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia mobilizou equipes do 10º Batalhão, com apoio do 14º Batalhão e de caminhões-pipa, garantindo o fornecimento contínuo de água durante a operação. A Defesa Civil também participa da ação.

A Polícia Militar da Bahia e a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari atuam no isolamento da área, assegurando a segurança e facilitando o trabalho das equipes de emergência.

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Tags:

Bahia bombeiros camaçari Salvador

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