Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem em Camaçari

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Imagens nas redes sociais mostram a intensidade do fogo - Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem na noite desta segunda-feira, 20, na Rua do Cedro, no bairro Parque das Palmeiras, em Camaçari.

As chamas se espalharam rapidamente e puderam ser vistas de diferentes pontos da cidade, chamando a atenção de moradores da região. Até o momento, não há registro de feridos, e a origem do fogo ainda não foi identificada.

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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio e o trabalho das equipes no local para tentar controlar as chamas.

O galpão faz parte de um complexo com outras estruturas utilizadas para armazenamento de materiais variados, incluindo itens inflamáveis, o que aumenta o risco de propagação do fogo e gera preocupação entre moradores próximos.

Para conter o avanço das chamas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia mobilizou equipes do 10º Batalhão, com apoio do 14º Batalhão e de caminhões-pipa, garantindo o fornecimento contínuo de água durante a operação. A Defesa Civil também participa da ação.

A Polícia Militar da Bahia e a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari atuam no isolamento da área, assegurando a segurança e facilitando o trabalho das equipes de emergência.