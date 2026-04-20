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BAHIA

Integrante da banda de Netto Brito tranquiliza fãs após choque em show; veja vídeo

Caso ocorreu no oeste da Bahia e levou à interrupção do show para socorro imediato

Luan Julião
Por

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Após o ocorrido, integrante da banda agradeceu mensagens de apoio
Após o ocorrido, integrante da banda agradeceu mensagens de apoio -

Após o susto durante um show no interior da Bahia, o cantor Netto Brito e o integrante da banda Ivo Rodrigues usaram as redes sociais para tranquilizar o público sobre o ocorrido.

Ivo, conhecido como Pigmeu, apareceu em vídeo publicado nesta segunda-feira, 20, para atualizar seu estado de saúde e agradecer a preocupação. "Passando para agradecer e tranquilizar cada um de vocês. Estou bem, graças a Deus, passei por um hospital por precaução", disse.

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Já Netto Brito também se manifestou, reforçando que o episódio não passou de um susto e que o integrante da banda recebeu toda a assistência necessária. "Tudo ok por aqui, meus amores. Foi só um susto, mas, ainda assim, Pig passou por todos os cuidados para garantir que tudo estava 100%", escreveu o cantor.

O caso aconteceu durante uma apresentação em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, quando o integrante da banda sofreu uma descarga elétrica, levando à interrupção do show para atendimento imediato. Segundo a equipe do artista, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, atendido e liberado.

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acidente Bahia música show

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