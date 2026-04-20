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ACIDENTE FATAL

Idosa de 72 anos morre após grave acidente na BR-116

Colisão entre caminhão-baú e Fiat Siena ocorreu em Nova Itarana, na Bahia

Andrêzza Moura
Por

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Idosa seguia neste Fiat Siena prata
Idosa seguia neste Fiat Siena prata -

Uma idosa, de 72 anos, morreu na manhã deste domingo, 19, após um grave acidente na Rodovia Santos Dumont, na BR-116, no trecho do km 585, no município de Nova Itarana, região do Vale do Jiquiriçá. A colisão envolveu um caminhão-baú e um Fiat Siena.

No veículo de passeio estavam quatro ocupantes. Além da idosa, identifacada Gildete Grizorte da Silva, outras duas pessoas ficaram feridas, sendo uma com lesões leves e outra em estado grave. Entre essas, um idoso que estava no banco do carona dianteiro, que sofreu uma pancada na cabeça e segue internado.

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Gildete, que era natural de Jequié, foi levada em estado grave a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) UPA do distrito de Stela, no Entroncamento de Jaguaquara, mas não resistiu aos ferimentos.

O atendimento às vítimas foi realizado por equipes do SAMU de Brejões e de Jequié, com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

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O corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para realização de necropsia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as circunstâncias do acidente. As informações são do Blog do Marcos Frahm.

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Tags:

Acidente BR-116 colisão carro caminhão Idosa morta

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