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Tragédia na Chapada: saiba quem são as 7 vítimas do grave acidente

Dois carros colidiram em uma rodovia da Chapada Diamantina

Franciely Gomes
Por

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O acidente ocasionou na morte de 7 pessoas
O acidente ocasionou na morte de 7 pessoas -

Uma tragédia marcou a noite de domingo, 19, na Chapada Diamantina. Sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um acidente grave entre dois carros na BA-148, no trecho que conecta as cidades de Boninal e Seabra.

Segundo informações divulgadas pela TV Bahia, as vítimas que vieram a óbito eram adultas e foram identificadas como: Maria Isabel Sales Santos, Itamara Matos Novais, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Eli Elson da Silva Santos Filho, Flávia da Silva Oliveira, Hildete Celestina de Souza e Caíque Oliveira Souza.

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Maria Isabel Sales Santos, Itamara Matos Novais, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Eli Elson da Silva Santos Filho e Flávia da Silva Oliveira estavam no mesmo carro
Maria Isabel Sales Santos, Itamara Matos Novais, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Eli Elson da Silva Santos Filho e Flávia da Silva Oliveira estavam no mesmo carro | Foto: Reprodução | Redes sociais

Duas crianças, de 5 e 11 anos de idade, que estavam no mesmo veículo que Hildete e Caíque, e uma jovem de 18, foram internadas e estão em observação pela equipe médica local.

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A criança mais velha está com lesões graves no corpo e a mais nova sofreu uma fratura no fêmur, que precisará de intervenção cirúrgica. Já a jovem não sofreu ferimentos graves e deve receber alta nesta segunda-feira, 20.

Até o momento, a Polícia Civil não informou a causa do acidente, que fez com que os carros colidissem de frente na rodovia.

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acidente Bahia chapada diamantina

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