Secretário dos EUA se reúne com papa Leão após tensão com Trump

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deve se reunir com o papa Leão XIV durante visita a Roma nos próximos dias. A informação foi confirmada por uma fonte do Vaticano neste domingo, 3, após divulgação inicial da imprensa italiana. O encontro, que pode ocorrer na quinta-feira, é visto como uma tentativa de reaproximar as relações.

A viagem acontece semanas depois de um embate público envolvendo o presidente Donald Trump e o pontífice. As declarações também atingiram a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, uma das principais aliadas de Trump na Europa.

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Além da audiência com o papa, Rubio deve se reunir com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e com o chanceler italiano, Antonio Tajani. Também estão previstas agendas com o ministro da Defesa, Guido Crosetto, e possivelmente com Meloni.

O contexto da visita é marcado por críticas recentes de Trump ao papa, especialmente após posicionamentos do líder da Igreja Católica contra a guerra no Oriente Médio e a política migratória americana. O pontífice também classificou como “inaceitável” a ameaça dos Estados Unidos de atacar o Irã e defendeu que a população pressione por soluções pacíficas.

As declarações provocaram reação de Trump, que chamou o papa de “fraco” e “terrível para a política externa”, além de afirmar não ser seu admirador. O presidente também criticou Meloni após a líder italiana sair em defesa do pontífice, chegando a questionar sua atuação e ameaçar rever o apoio militar dos EUA na Itália.

Diante das tensões, a viagem de Rubio ocorre em meio a esforços para restabelecer o diálogo com o Vaticano e o governo italiano.