Trump deve analisar proposta do Irã, mas não descarta ataques

Na noite de quinta-feira, 30, o Irã entregou sua proposta mais recente de negociação - Foto: MANDEL NGAN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado, 2, que deve analisar, em breve, a recente proposta de cessar-fogo do Irã, mas duvidou que ela possa ser aceitável para o seu governo.

"Em breve vou revisar o plano que o Irã acaba de nos enviar, mas não consigo imaginar que seja aceitável, visto que ainda não pagaram um preço suficientemente alto pelo que fizeram à Humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos", declarou em uma publicação em sua plataforma, Truth Social.

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A manifestação acontece após o republicano dizer que não estava satisfeito com uma proposta do Irã para iniciar negociações de paz com os Estados Unidos. Ambos os países continuam estagnados em meio a um cessar-fogo que já dura várias semanas.

"Neste momento não estou satisfeito com o que eles estão oferecendo", disse Trump a jornalistas.

Trump também afirmou a repórteres que não está preocupado com a situação dos estoques de mísseis dos Estados Unidos, em meio a relatos de apreensão sobre o ritmo de uso de armamentos durante o conflito com o Irã.

Na noite de quinta-feira, 30, o Irã entregou sua proposta mais recente de negociação a mediadores no Paquistão, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA.

Irã e EUA realizaram apenas uma rodada de conversas após a instauração de um cessar-fogo em abril, depois de quase 40 dias de conflito, iniciado com os bombardeios norte-americanos e israelenses em 28 de fevereiro, que vitimaram o antigo líder do regime iraniano, Ali Khamenei.

Donald Trump argumenta que o cessar-fogo em vigor representa o fim das hostilidades, apesar das tensões entre os países seguirem elevadas.

Nos últimos dias, as negociações estagnaram, e os EUA impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos. Por sua vez, o Irã mantém quase fechado o Estreito de Ormuz, um dos principais pontos de escoamento de petróleo do mundo.