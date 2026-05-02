MUNDO
Homem é preso suspeito de envenenar papinha para bebês
Empresa retirou do mercado os lotes que podem ter sido contaminados
Um homem de 39 anos foi preso neste sábado, 2, na Áustria, suspeito de colocar veneno de rato em papinhas destinadas a bebês. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.
Segundo a agência austríaca APA, ele é investigado por colocar em risco a segurança pública e pode responder por lesão corporal grave intencional.
As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma tentativa de extorsão contra a fabricante alemã HiPP.
O caso, conduzido pela polícia da Baviera, na Alemanha, identificou cerca de cinco potes contaminados antes de serem consumidos. Os produtos foram encontrados na Áustria, na República Tcheca e na Eslováquia.
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O primeiro registro ocorreu no dia 18 de abril, em um supermercado da rede Spar, na cidade de Eisenstadt, capital do estado de Burgenland. A análise do produto identificou a presença de 15 microgramas de veneno.
A empresa retirou do mercado os lotes que poderiam ter sido contaminados, principalmente os potes de 190 gramas descritos como purê de verduras com cenoura e batata.
Em nota, a fabricante afirmou ter sido vítima de uma ação externa. “Este caso resulta de manipulação externa, fora da nossa esfera de controle”, declarou.
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