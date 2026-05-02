Homem é preso suspeito de envenenar papinha para bebês

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 39 anos foi preso neste sábado, 2, na Áustria, suspeito de colocar veneno de rato em papinhas destinadas a bebês. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo a agência austríaca APA, ele é investigado por colocar em risco a segurança pública e pode responder por lesão corporal grave intencional.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma tentativa de extorsão contra a fabricante alemã HiPP.

O caso, conduzido pela polícia da Baviera, na Alemanha, identificou cerca de cinco potes contaminados antes de serem consumidos. Os produtos foram encontrados na Áustria, na República Tcheca e na Eslováquia.

O primeiro registro ocorreu no dia 18 de abril, em um supermercado da rede Spar, na cidade de Eisenstadt, capital do estado de Burgenland. A análise do produto identificou a presença de 15 microgramas de veneno.

A empresa retirou do mercado os lotes que poderiam ter sido contaminados, principalmente os potes de 190 gramas descritos como purê de verduras com cenoura e batata.

Em nota, a fabricante afirmou ter sido vítima de uma ação externa. “Este caso resulta de manipulação externa, fora da nossa esfera de controle”, declarou.