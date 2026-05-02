MUNDO
Oscar 2027: Academia anuncia novas regras para premiação; veja o que muda
A 99ª cerimônia está marcada para 14 de março
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou mudanças nas regras do Oscar 2027, que valerão para filmes lançados em 2026. A 99ª cerimônia está prevista para 14 de março.
Entre as novidades, estão ajustes na categoria de melhor filme internacional e regras mais claras para limitar o uso de performances criadas por inteligência artificial.
Para o Brasil, o principal impacto está justamente na disputa internacional, vencida pelo país pela primeira vez em 2025, com “Ainda Estou Aqui”.
A partir de agora, produções em língua não inglesa poderão concorrer de duas formas: pela seleção oficial de cada país, como já ocorre, ou ao conquistar prêmios específicos em grandes festivais de cinema.
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Veja o que muda:
- Atuação: atores podem receber mais de uma indicação na mesma categoria; apenas performances feitas por humanos e com consentimento serão aceitas.
- Elenco: número máximo de estatuetas para essa categoria sobe de 2 para 3.
- Fotografia: lista preliminar passa a ter 20 filmes na seleção inicial.
- Filme Internacional: filmes podem se qualificar via grandes festivais; o prêmio vai para o filme e o diretor, não mais para o país.
- Maquiagem e cabelo: votantes precisam participar de ao menos uma das reuniões finais para poder votar.
- Canção original: trechos enviados devem incluir os últimos 15 segundos do filme antes dos créditos.
- Efeitos visuais: todos os membros devem assistir ao material técnico (VFX Bake-Off) para votar na fase final.
- Roteiro e IA: a Academia reforça que roteiros devem ter autoria humana e poderá exigir detalhes sobre uso de inteligência artificial nas produções.
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