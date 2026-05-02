Oscar 2027: Academia anuncia novas regras para premiação; veja o que muda

Siga o A TARDE no Google

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou mudanças nas regras do Oscar 2027, que valerão para filmes lançados em 2026. A 99ª cerimônia está prevista para 14 de março.

Entre as novidades, estão ajustes na categoria de melhor filme internacional e regras mais claras para limitar o uso de performances criadas por inteligência artificial.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o Brasil, o principal impacto está justamente na disputa internacional, vencida pelo país pela primeira vez em 2025, com “Ainda Estou Aqui”.

A partir de agora, produções em língua não inglesa poderão concorrer de duas formas: pela seleção oficial de cada país, como já ocorre, ou ao conquistar prêmios específicos em grandes festivais de cinema.

Veja o que muda: