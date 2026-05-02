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6 filmes incríveis da Netflix que você precisa ver neste fim de semana

Produções premiadas e de diferentes gêneros são destaque no catálogo

Beatriz Santos
Por

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Esses filmes premiados são perfeitos para sua maratona de fim de semana na Netflix
Esses filmes premiados são perfeitos para sua maratona de fim de semana na Netflix - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e nada como maratonar boas produções para melhorar os dias de folga. Pensando nisso, a Netflix conta com ótimas opções para quem busca produções de qualidade, com histórias envolventes e nomes consagrados do cinema mundial.

Entre os destaques, estão filmes aclamados pela crítica e amplamente elogiados pelo público, reunindo narrativas intensas, emocionantes e cheias de reviravoltas. São títulos que atravessam diferentes estilos e entregam experiências marcantes para quem quer aproveitar o tempo livre.

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A seleção inclui obras que vão do suspense ao drama, passando por ação, terror e até sátiras sociais, mostrando como o catálogo da plataforma é diverso e capaz de agradar a diferentes perfis de espectadores.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer mergulhar em grandes histórias sem sair de casa.

6 filmes para ver AGORA na Netflix

Bastardos Inglórios

Cena de Bastardos Inglórios
Cena de Bastardos Inglórios | Foto: Divulgação

Em Bastardos Inglórios, na Segunda Guerra Mundial, a França está ocupada pelos nazistas. O tenente Aldo Raine (Brad Pitt) é o encarregado de reunir um pelotão de soldados de origem judaica, com o objetivo de realizar uma missão suicida contra os alemães. O objetivo é matar o maior número possível de nazistas, da forma mais cruel possível.

Paralelamente Shosanna Dreyfuss (Mélanie Laurent) assiste a execução de sua família pelas mãos do coronel Hans Landa (Christoph Waltz), o que faz com que fuja para Paris. Lá ela se disfarça como operadora e dona de um cinema local, enquanto planeja um meio de se vingar.

Parasita

Cena de Parasita
Cena de Parasita | Foto: Divulgação

Em Parasita, toda a família de Ki-taek (Song Kang Ho) está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica.

Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Frankenstein

Cena de Frankenstein
Cena de Frankenstein | Foto: Divulgação

O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.

O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

Argo

Cena de Argo
Cena de Argo | Foto: Divulgação

O Irã está em ebulição, com a chegada ao poder do aiatolá Khomeini, enquanto protestos contra os Estados Unidos tomam as ruas de Teerã após o asilo concedido ao antigo xá. Durante a invasão à embaixada americana, seis diplomatas conseguem fugir e se esconder na casa do embaixador canadense.

Para resgatá-los, a CIA aposta em um plano improvável liderado por Tony Mendez (Ben Affleck), que cria uma falsa produção de Hollywood como fachada para retirar o grupo do país em segurança.

Joias Brutas

Cena de Joias Brutas
Cena de Joias Brutas | Foto: Divulgação

A trama de Joias Brutas se passa em Nova York, primavera de 2012. Howard Ratner (Adam Sandler) é o dono de uma loja de joias que está repleta de dívidas. Sua grande chance em quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos.

Inicialmente Howard a oferece ao astro da NBA Kevin Garnett, um de seus clientes assíduos, mas depois resolve que conseguirá faturar mais caso ela vá a leilão. Para tanto, precisa driblar seus cobradores e a própria confusão que cria a partir de suas constantes mudanças.

Invasão Zumbi

Cena de Invasão Zumbi
Cena de Invasão Zumbi | Foto: Divulgação

Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coréia do Sul, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora.

A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá eles deverão lutar pelas suas sobrevivências.

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