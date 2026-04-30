Só 8 episódios: a série viciante da Netflix ideal para quinta-feira

A minissérie da Netflix tem apenas 8 episódios e é perfeita para os fãs de suspense - Foto: Divulgação

A série Safe, disponível no Netflix desde 2018, voltou a ganhar destaque como uma opção certeira para quem busca uma maratona rápida. Com a semana chegando quase ao fim, nada como uma boa série para aproveitar os próximos dias.

Pensando nisso, essa série curta da Netflix é ideal para sua maratona, especialmente para quem busca uma história envolvente e rápida de acompanhar.

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Cada episódio tem cerca de 50 minutos e mantém um ritmo intenso, estruturado para prender o espectador até o desfecho.

Apesar de muito elogiada no lançamento, a produção acabou sendo esquecida em meio aos novos títulos da plataforma. Ainda assim, mantém 71% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Mistério conduzido por protagonista conhecido

A trama acompanha Tom, interpretado por Michael C. Hall, conhecido pela série Dexter. Na história, ele vive um cirurgião pediátrico que cuida sozinho das filhas após a morte da esposa.

Tom (Michael C. Hall) é um cirurgião pediátrico que cuida sozinho de suas filhas, Jenny e Carrie, após sua esposa vir a falecer. No entanto, sua vida muda drasticamente quando uma delas desaparece a caminho de uma festa.

Agora, esse pai desesperado inicia uma investigação para descobrir o paradeiro da menina, fazendo com que segredos de pessoas próximas comecem a ser revelados.

Suspense com assinatura de sucesso

A produção leva a assinatura de Harlan Coben, conhecido por histórias cheias de reviravoltas e mistérios interligados. A narrativa se constrói a partir de segredos, intrigas e revelações que se acumulam ao longo dos episódios.

Quem já conhece a cadência de Harlan Coben não vai ficar decepcionado com a produção e para aqueles que não o conhecem, cada episódio serve para surpreender. Segredos, intrigas e assassinatos vão fazer o espectador tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeças.

Com Michal C. Hall como protagonista e produtor executivo e Harlan no roteiro, essa produção britânica chegou no catálogo para te prender diante da tela e só sair quando acabar todos os 8 episódios que compõe a primeira temporada da trama.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para os fãs de suspense. Com uma trama bem amarrada, a série entrega o melhor de Harlan Coben, apostando em segredos, reviravoltas e múltiplas camadas narrativas que mantêm a tensão constante.

A história avança em ritmo acelerado, com caminhos que parecem não ter saída e revelações que reorganizam a percepção do espectador a cada episódio. Esse crescimento vertiginoso sustenta o interesse até o final, sem deixar momentos mornos ao longo da temporada.

Para quem gosta de mistério, investigações e narrativas que instigam o público a montar o quebra-cabeça junto com os personagens, a série se mostra uma escolha certeira, ideal para maratonar e difícil de abandonar antes do último episódio.