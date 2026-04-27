Filme com Lázaro Ramos conquista dois prêmios internacionais

O filme Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton e com Lázaro Ramos no elenco, acaba de conquistar dois importantes prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme e Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes.

A nova conquista consolida a trajetória do longa no circuito internacional. Apenas uma semana antes, Yuri Gomes já havia sido premiado como Melhor Interpretação em outro festival, ampliando o destaque do filme fora do Brasil.

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A passagem recente pelo Festival de Guadalajara reforça esse momento. A produção foi reconhecida na seção Maguey, que reúne obras de diferentes países com temáticas ligadas à comunidade LGBTQ+, evidenciando o alcance e a relevância da narrativa.

O júri justificou a escolha destacando a sensibilidade da obra: “Este filme nos mostra a magia, a inocência e o amor por meio de seus personagens. O filme constrói uma história universal a partir do ponto de vista de um personagem, complementada pelo design de produção, pelas atuações e pela cinematografia. E, especialmente, nos convida a trabalhar e a construir em espaços seguros para as identidades queer e para as pessoas que amamos.”



Diretor celebra recepção do público

Presente na premiação, Allan Deberton comentou a repercussão do filme e o impacto junto à audiência internacional. “Foram dias incríveis em Guadalajara, com uma recepção carinhosa do público em todas as sessões. Sair duplamente premiado é uma honra”, afirmou.

O diretor também destacou o envolvimento coletivo na produção: “Dedico a todos que fizeram parte do filme, que o apoiaram e o fizeram existir. Agradeço a curadoria, a direção e a equipe do Festival pela acolhida.”

Sobre a trajetória da obra, completou: “A história de Gugu e Dilma tem emocionado por onde passa, desde Berlim o filme e o elenco tem encantado o público e é muito bom estar acompanhando essa recepção tão calorosa.”

Filme segue em circuito e abre novo festival

Após a conquista no México, o longa mantém sua circulação internacional e será responsável por abrir o 26º FICPV - Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.

Antes disso, o filme já havia passado pelo Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), onde também foi premiado. Yuri Gomes conquistou o prêmio de Melhor Interpretação na mostra competitiva Cine de los Barrios, marcando um momento importante em sua carreira.

A premiação ganha ainda mais relevância por se tratar do primeiro trabalho do jovem ator no cinema, aos 12 anos, contracenando com nomes experientes.

Destaque desde Berlim

A trajetória internacional começou com força na Berlinale 2026, onde o longa foi exibido em três sessões com aplausos de pé. Na ocasião, conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme (Júri Jovem) e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus.

O desempenho consolidou o filme como um dos principais representantes do cinema brasileiro no cenário internacional neste ano.

Uma história sobre afeto, crescimento e pertencimento

Ambientado no interior do Ceará, o filme acompanha Gugu, um menino que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó, Dilma, que o cria com afeto e liberdade.

Quando a saúde da avó começa a se fragilizar, o garoto tenta esconder a situação para evitar mudanças em sua vida, especialmente a possibilidade de ir morar com o pai, interpretado por Lázaro Ramos.

A narrativa se constrói a partir dessas relações, explorando temas como amadurecimento, vínculos familiares e identidade, tendo como pano de fundo a paisagem de Quixadá.