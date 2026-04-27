Marvel tem planos para os Vingadores após Guerras Secretas, diz rumor

A Marvel Studios já estaria redesenhando o futuro dos heróis mais poderosos da Terra após os eventos de Vingadores: Guerras Secretas (2027). Segundo um novo rumor, o estúdio pretende alterar a forma como desenvolve as próximas produções da equipe, apostando em uma abordagem mais contínua e menos espaçada.

Atualmente, o universo compartilhado prepara terreno para uma grande virada narrativa com Vingadores: Doutor Destino (2026). O longa será responsável por iniciar o próximo grande evento do estúdio, funcionando como ponte direta para os acontecimentos que culminam no capítulo seguinte da franquia.

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O filme também promete reposicionar figuras centrais dentro do universo Marvel. Robert Downey Jr. assumirá o papel do vilão Doutor Destino, tornando-se a principal ameaça da nova fase e enfrentando equipes como o Quarteto Fantástico, X-Men, Thunderbolts* e os Wakandanos.

A direção ficará novamente a cargo de Irmãos Russo, conhecidos pelo sucesso de Vingadores: Ultimato, reforçando o tom grandioso da produção. A estreia está marcada para 18 de dezembro de 2026 nos cinemas.



Mudança de estratégia pode redefinir os Vingadores

Com o encerramento da chamada Saga do Multiverso, Vingadores: Guerras Secretas deve promover uma reformulação significativa na Terra-616. No entanto, as mudanças não devem se limitar apenas à narrativa dentro das telas.

De acordo com Alex Perez, do The Cosmic Circus, a Marvel Studios estaria planejando reduzir o intervalo entre os próximos filmes dos Vingadores. A ideia seria construir uma presença mais constante da equipe no cinema, ampliando o desenvolvimento dos personagens e das tramas ao longo do tempo.

Caso se confirme, a mudança representaria uma ruptura com o modelo adotado até aqui. Em vez de aparecerem apenas em grandes encontros ao final de cada fase, os Vingadores poderiam passar a ter uma sequência mais frequente de filmes, semelhante ao que aconteceu com equipes como Guardiões da Galáxia.

Essa estratégia permitiria uma construção mais aprofundada do grupo, evitando grandes hiatos entre suas aparições e fortalecendo a conexão com o público ao longo das fases do MCU.

Apesar da repercussão, a informação deve ser encarada com cautela. Até o momento, a Marvel Studios não confirmou oficialmente qualquer mudança no planejamento da equipe.