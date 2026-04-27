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HISTÓRIA

Nova série revisita arquivos esquecidos na ditadura de Getúlio Vargas

Produção de Eduardo Escorel estreia no Canal Brasil e revisita a ditadura de Vargas a partir de registros históricos pouco difundidos

Beatriz Santos
Por

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Obra reúne imagens raras e pouco difundidas
Obra reúne imagens raras e pouco difundidas - Foto: Divulgação

A série documental 'Imagens do Estado Novo 1937-45' estreia no Canal Brasil na sexta-feira, dia 1º de maio, às 20h, com exibição semanal. Dirigida por Eduardo Escorel, a produção é composta por cinco episódios de 50 minutos e propõe uma releitura do período ditatorial de Getúlio Vargas a partir de um amplo conjunto de materiais de época.

Resultado de mais de uma década de pesquisa, a obra reúne imagens raras e, em alguns casos, pouco difundidas, garimpadas em acervos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, incluindo materiais ligados ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

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Ao organizar esse conjunto heterogêneo, a série adota uma abordagem que não apenas apresenta os acontecimentos históricos, mas também questiona as próprias imagens como fontes, propondo uma leitura crítica sobre como o período foi registrado e representado ao longo do tempo.

Recorrendo a um vasto material de arquivo — como cinejornais, fotografias, cartas, filmes familiares, trechos de diários e canções populares —, “Imagens do Estado Novo 1937-45” revisita o período ditatorial de Getúlio Vargas (1937-1945) e reavalia sua herança histórica.

A partir da comparação e análise desses registros heterogêneos, produzidos para diferentes finalidades, da propaganda política à celebração familiar, a série propõe uma leitura crítica que explora as múltiplas camadas da trama política do regime, suas influências externas, formas de funcionamento e contradições.

Imagens do Estado Novo 1937- 45 estreia na próxima sexta-feira, dia 01, às 20h, com exibição semanal no Canal Brasil. A produção também conta com horários alternativos: terças, às 10h30; quartas, às 17h; e quintas, às 12h.

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